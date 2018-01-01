Латвийская сборная по хоккею осталась без Даугавиньша

Один из лучших нападающих, хоккеист Каспар Даугавиньш этой весной не сможет помочь сборной Латвии по хоккею и не примет участие в Чемпионате мира по хоккею в мае, проинформировали в Латвийской федерации по хоккею.

В последние три года Даугавиньш был капитаном сборной, но в этом сезоне на спортсмена навалилось много проблем со здоровьем, которые ему необходимо решить, поэтому он не сможет принять участие в чемпионате мира в Херинге.

У спортсмена запланирована серьезная операция руки и уже ясно, что он не успеет восстановиться до чемпионата.

В составе сборной Даугавиньш провел 97 игр, забив 27 шайб и осуществив 28 результативных передач.

Спортсмен участвовал в девяти чемпионатах мира и в последних трех был капитаном. Также нападающий участвовал в двух Олимпиадах. Последние три сезона Даугавиньш провел в нижненовгородском «Торпедо», договор с которым заканчивается 30 апреля. Дальнейшая судьба спортсмена пока неясна.

На ЧМ 2018 Латвия сыграет в Хернинге в одной группе с Канадой, Финляндией, США, Германией, Норвегией, Данией и Южной Кореей. Лучшие четыре команды пройдут в четвертьфинал.

ЧМ пройдет в Копенгагене и Хернинге с 4 по 20 мая.