Ибрагимович до конца недели может перейти в «Лос-Анджелес Гэлакси»

Шведский нападающий Златан Ибрагимович на текущей неделе покинет футбольный клуб «Манчестер Юнайтед», чтобы продолжить свою блистательную карьеру в одном из клубов заокеанской Главной лиги соккера (MLS), утверждает ESPN.

По данным источника, главный тренер манкунианцев Жозе Моуринью согласился отпустить ветерана, не дожидаясь окончания сезона.

Ибрагимович стал игроком «МЮ» летом 2016 года, заключив однолетний контракт. В 53 матчах за клуб во всех турнирах он забил 29 голов и добыл Суперкубок Англии и Кубок Английской лиги, а также выиграл Лигу Европы.

В августе 2017-го швед продлил соглашение с манкунианцами еще на один год, однако последний раз выходил на поле в составе «Юнайтед» в декабре прошлого года.

Ожидается, что 36-летний форвард подпишет контракт с клубом MLS «Лос-Анджелес Гэлакси» и публично об этом решении будет объявлено до конца текущей недели.

Напомним, что клуб из Калифорнии с удовольствием принимает в свои ряды ветеранов мирового футбола. В его составе закат своей карьеры встречали такие титаны, как Дэвид Бекхэм, Стивен Джеррард и Робби Кин.