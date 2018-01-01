Знарок отреагировал на поражение сборной России от канадцев

Бывший главный тренер сборной России по хоккею Олег Знарокпрокомментировал поражение команды от канадцев в матче 1/4 финала чемпионата мира 2018 года. Его слова приводит радиостанция «Говорит Москва».

«Хорошая команда, хорошо играли. Жалко мне ребят», — сказал Знарок.

17 мая сборная России проиграла национальной команде Канады со счетом 4:5 и вылетела с чемпионата мира. Решающую шайбу в овертайме забросил Райан О'Райли.

Знарок 12 апреля покинул пост главного тренера сборной, который занимал с апреля 2014 года. На его место был назначен Илья Воробьев.

Знарок дважды приводил сборную России к первому месту на чемпионатах мира. Под руководством тренера команда победила в финале хоккейного турнира Олимпийских играх в Пхенчхане.