Пятница, 18 мая
LAT
Ваш браузер устарел. Пожалуйста, обновите его..
Файлы cookie позволяют нам улучшать услуги для удобства пользователей. Продолжая использовать наш сайт, Вы соглашаетесь на использование нами этих файлов. БОЛЬШЕ >
ПОЛИТИКА ЭКОНОМИКА ОБЩЕСТВО ЗА РУБЕЖОМ КРИМИНАЛ И ЧП КОММЕНТАРИЙ СПОРТ ДАУГАВПИЛС

Знарок отреагировал на поражение сборной России от канадцев

Lenta.ru
  • Фото
  • Фото
Фото: Sputnik/LETA

Бывший главный тренер сборной России по хоккею Олег Знарокпрокомментировал поражение команды от канадцев в матче 1/4 финала чемпионата мира 2018 года. Его слова приводит радиостанция «Говорит Москва».

«Хорошая команда, хорошо играли. Жалко мне ребят», — сказал Знарок.

17 мая сборная России проиграла национальной команде Канады со счетом 4:5 и вылетела с чемпионата мира. Решающую шайбу в овертайме забросил Райан О'Райли.

Знарок 12 апреля покинул пост главного тренера сборной, который занимал с апреля 2014 года. На его место был назначен Илья Воробьев.

Знарок дважды приводил сборную России к первому месту на чемпионатах мира. Под руководством тренера команда победила в финале хоккейного турнира Олимпийских играх в Пхенчхане.

0 Комментарии