Швеция побеждает Южную Корею благодаря видеоповтору

Скандинавская сборная благодаря голу Гранквиста с пенальти, смогла одержать победу над Южной Кореей. Это первый матч шведов на «мундиале» после 12-летней паузы. Поединок состоялся в Нижнем Новгороде.

В первые 20 минут встречи корейцы больше контролировали мяч, а шведы фолили. Мелкие столкновения, умышленные нарушения и возня в центре поля — примерно так выглядела игра в начале первого тайма. Первое предупреждение случилось на 12-й минуте матча — за грубый фол над соперником «жёлтую» получил Ким Син Вук.

Первый по-настоящему голевой момент случился на 20-й минуте встречи, когда Берг нанёс удар с близкого расстояния. Шведский футболист умудрился попасть в голкипера и упустить стопроцентную ситуацию. На 25-й минуте встречи Хван врезал шипами в колено Форсбергу, но почему-то избежал наказания. Спустя две минуты Пак Чжу Ху пытался оставить мяч в игре, но неудачно потянул ногу при приземлении. Есть опасения, что корейский футболист не успеет восстановится до конца «мундиаля».

На 43-й минуте встречи Сон Хын Мин снёс Тойвонена в штрафной площади, однако арбитр решил не давать пенальти.

В целом первый тайм изобиловал грубыми столкновениями и нарушениями правил как с одной стороны, так и с другой.

Судья не раз мог показывать предупреждения футболистам, но почему-то разрешал продолжать игру. За 45 минут матча шведы нарушили правила 11 раз, корейцы — 14.

Второй тайм начался и футболисты тут же взялись за старое. На 50-й минуте Ларссон сыграл слишком грубо в центре поля, затем Классона снесли с ног, а на 54-й минуте Хван Хи Чхан затолкал, а потом и пнул ногой в спину Аугустинссона. За это нарушение арбитр показал жёлтую карточку корейскому футболисту. На 56-й минуте великолепную реакцию продемонстрировал корейский голкипер Чжо Хен У, который вытащил отличный удар Тойвонена.

На 63-й минуте встрече случилось очередное нарушение правил — Классона сбили с ног в чужой штрафной. Рефери снова не разглядел нарушения, но после просмотра видеоповтора всё-таки назначил пенальти, который точно реализовал Гранквист — 1:0.

В оставшееся время матч разбился на отдельные отрезки - остановок стало больше, а темп игры сильно упал. Южная Корея пыталась что-то создать у ворот шведской сборной, но у них ничего не получалось. Шведы ожидаемо сели у своих ворот после забитого гола, как итог — 1:0. Победа сборной Швеции без своего самого харизматичного лидера последнего десятилетия Златана Ибрагимовича.

Швеция — Южная Корея 1:0

Составы команд:

Швеция: Ольсен, Янссон, Аугустинссон, Люстиг, Гранквист, Классон, Экдаль (Хильемарк, 71), Ларссон (Свенссон, 80) , Форсберг, Берг, Тойвонен (Телин, 78).

Южная Корея: Чжо Хен У, Ким Ен Гвон, Пак Чжу Хо (Ким Мин У, 28) , Ли Ен, Чжан Хен Су, Ки Сон Ен, Ку Чжа Чхоль (Ли Сын У, 73), Ли Чжэ Сон, Хван Хи Чхан, Сон Хын Мин, Ким Син Ук (Чжон У Ен, 66).

Предупреждения: Классон (60) - Ким Син Ук (12), Хван Хи Чхан (50)

Гол: Гранквист (65, пен)

Видеообзор матча: