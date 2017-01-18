Ассанж согласился вернуться в США в обмен на гарантии прав

Джулиан Ассандж
 

Джулиан Ассандж. Фото: AFP/LETA

Основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж заявил, что будет счастлив вернуться в США, если ему гарантируют соблюдение всех его прав. Об этом говорится в сообщении, опубликованном в принадлежащем WikiLeaks Twitter.

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При этом уточняется, что Ассанж готов на поездку несмотря на то, что его информатор Челси Мэннинг так и не получила помилования.

13 января Джулиан Ассанж заявил, что готов к экстрадиции в США, если Мэннинг будет помилована.

17 января Барак Обама смягчил приговор информатору сайта WikiLeaks Челси Мэннинг, осужденной на 35 лет тюрьмы за передачу секретных сведений. WikiLeaks объявил это своей победой.

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Информатор WikiLeaks, рядовой американской армии Бредли Мэннинг, впоследствии сменивший пол, был арестован в мае 2010 года. Его обвинили в передаче около 700 тысяч секретных документов, касавшихся военных операций США в Ираке и Афганистане. Самой известной утечкой стала 39-минутная видеозапись убийства американскими военными мирных иракцев.

В августе 2013-го Мэннинг был приговорен к 35 годам лишения свободы.

Позже в тюрьме он добился юридического признания себя женщиной по имени Челси. За время нахождения в заключении, по словам адвокатов Мэннинг, осужденная предприняла две попытки самоубийства.

Джулиан Ассанж с 2012 года скрывается в посольстве Эквадора в Великобритании, чтобы избежать экстрадиции в Швецию, где его подозревают в изнасиловании и сексуальных домогательствах. Свою вину журналист отрицает и опасается, что после выдачи шведским властям Стокгольм экстрадирует его в США. Там ему может грозить смертная казнь из-за публикации секретной информации.

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