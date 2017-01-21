Иллюстративное фото
 

Иллюстративное фото. Фото: AP/Scanpix

20 января в Вашингтоне прошла церемония инаугурации 45-го президента США Дональда Трампа - торжественная присяга и вступление в должность. По традиции инаугурация проводится публично, привлекает большое число зрителей, сопровождается программной речью президента, по её случаю устраиваются торжественный парад и бал.

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Первая инаугурация в Вашингтоне прошла уже в 19-ом веке. Томас Джефферсон первым прошел пешком от своего дома до здания Конгресса. Белый дом тогда еще не был построен. Сейчас президенты проделывают почти тот же путь, только теперь от Белого Дома до Капитолия США. Республиканец Дональд Трамп обещал общественности «величайшую в истории» инаугурацию. Ее лозунг: «Снова сделаем Америку великой!». Посмотрим, как это было:

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  • 20 января.

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    На этом, Русский TVNET завершает свой онлайн-репортаж. Спасибо, что следили за церемонией инаугурации Трампа вместе с нами!

    23:15 Парад в разгаре. Трамп медленно движется. Одни американцы скандируют «USA!», а другие - протестующие - свои лозугни. По пути парада много плакатов против Трампа, ему свистят - сообщает korrespondent.net

    22:35 Американцы в соцсетях сравнивают первую инаугурацию Обамы и инаугурацию Трампа

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    22:50 Чета Обама — бывший президент США Барак и его супруга Мишель — отправились в отпуск в Калифорнию - сообщает rosbalt.ru

    22:45 Аккаунт в социальной сети Twitter @POTUS, который принадлежит президенту США и до этого управлялся Обамой, официально перешел к 45-му президенту Соединенных Штатов Трампу - сообщает rosbalt.ru

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    22:30 Начался парад.

    22.28 Журналисты ABC поймали момент, как Дональд Трамп жмет руку своей бывшей сопернице на выборах Хиллари Клинтон и что-то ей говорит- сообщает ABC News

    Twitter

    22:26 В Вашингтоне в ходе акций АНТИТрамп задержаны не менее 50 человек - сообщает korrespondent.net

    Во время инаугурации Трампа, на улицах Вашингтона произошло столкновение демонстарнтов с полицией

    Фото: Во время инаугурации Трампа, на улицах Вашингтона произошло столкновение демонстарнтов с полицией0

    22.11 Завершился торжественный обед. Начинается важное событие - парад, в ходе которого Трамп проедет 2,5 км по Вашингтону- сообщает korrespondent.net

    22:00 Соцсети троллят Меланью Трамп. Слова присяги Трамп произносил, положив руку на две Библии - Авраама Ликольна и свою личную, которую ему подарила мать в 1955 году. На кадре обе Библии держит Меланья. Язвительные пользователи припомнили ей эротическую съемку, отметив противоречие - сообщает korrespondent.net

    21:47 В эти минуты протесты в Вашингтоне продолжаются - синхронно с торжествами. Многие митингующие в кричалках откровенно матерят нового президента США - сообщает korrespondent.net

    20:40 Трамп подписал первые указы как президент США. Один из них - позволяющий Джеймсу Мэттису возглавить Пентагон - сообщает rosbalt.ru

    20:37 Обама покинул Капитолий в Вашингтоне - сообщает rosbalt.ru

    20:32 Полиция Вашингтона разогнала протестующих против инаугурации Трампа

    Twitter

    20:29 Трамп подписал первые документы на посту президента США - сообщает rosbalt.ru

    20:24 В Вашингтоне арестован корреспондент Russia Today, освещавший протесты против инаугурации Дональда Трампа - сообщает lenta.ru

    Twitter

    20:00 Первые твиты Трампа после вступления в должность президента США.

    Twitter

    «20 января 2017 года мы запомним как день, когда народ стал правителем этой нации вновь».

    Twitter

    «Мы вернем наши дела. Мы вернем наши границы. Мы вернем наше богатство. Мы вернем наши мечты!»

    19:57 Порошенко поздравил Трампа. Украинский президент пожелал президенту США успеха в выполнении благородных целей свободного мира - сообщает korrespondent.net

    Twitter

    19:45 Обама на вертолете только что вылетел на военную базу Эндрюс. Трамп остался (его с женой Меланьей, вице-президентом и его супругой можно увидеть на крыльце)

    19:34 Празднования впереди. В эти минуты Трамп с Обамой начинают возвращение в Белый Дом, но теперь Трамп сядет в авто справа, а Обама уже слева. По прибытию в Белый Дом Обама улетит на военную базу, а Трамп начнет принимать парад - он пройдет от Конгресса к Белому дому.

    19:28 Гимн США во время инаугурации спела певица с украинскими корнями Джеки Иванко

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    19:07 Трамп принял присягу президента США

    19:04 На церемонии инаугурации избранного американского президента Дональда Трампа присягу принес Майк Пенс. Он стал 48-м вице-президентом США

    18:17 Массовые протесты начались в Вашингтоне незадолго до начала церемонии инаугурации Дональда Трампа, который почти через час вступит в должность президента США. Группы протестующих людей в черной одежде прошли по улицам, разбили витрины магазинов и стекла автомобилей

    17:38 Барак и Мишель Обама встретили Трампа и его супругу у входа в Белый дом

    Фото: Scanpix

    16:02 На контрольно-пропускном пункте полиции американцы устроили шоу. До инаугурации 3 часа.

    Twitter

    14:46 Прямой эфирный стрим инаугурации ведет студия канала FOX - Капитолий видно в режиме онлайн. Остается четыре часа до инаугурации.

    14:37 Вся Америка говорит лишь об одном. Журналисты уже в сборе, Twitter пестрит живыми фото с места событий, сейчас в Вашингтоне 7:37 утра.

    В Вашингтоне готовятся к инаугурации Трампа

    Фото: В Вашингтоне готовятся к инаугурации Трампа0

    14:20 Вчера Трампу пришлось отказаться от своего Android-смартфона - он использовал Samsung. Теперь ему выдадут сверхзащищенное устройство, одобренное Секретной службой Белого дома.

    14:10 А на завтрашний женский марш против Трампа (21 января) собрались Скарлетт Йоханссон, Мадонна, Джулианна Мур, Фрэнсис Макдорманд, Кэти Перри, Шер, Америка Феррера и другие суперзвезды.

    Певица Фиона Эппл даже придумала кричалку: We don't want your tiny hands, anywhere near our underpants (пер. «Не суй свои маленькие ручки к нашим трусам»).

    14:00 Экс-президент Джорд Буш-старший с женой Барбарой не едут на инаугурацию из-за состояния здоровья.

    В письме Трампу Буш сообщил: «Мой врач говорит, что если я посижу в январе на свежем воздухе, то, скорее всего, после этого лягу на шесть футов под землю. То же и с Барбарой. Так что, думаю, мы застряли в Техасе. Хочу, чтобы вы знали, что я желаю вам всего самого наилучшего».

    В США начались мероприятия в рамках инаугурации Трампа

    Фото: В США начались мероприятия в рамках инаугурации Трампа0

    13:05 Тем временем на Филиппинах протестующие против Трампа сожгли флаг США. До инаугурации уже недолго - 6 часов.

    12:01 Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков сообщил, что в Кремле 20 января не будут смотреть инаугурацию Трампа и продолжат отмечать Крещение.

    11:00. От Украины на инаугурации Трампа в этом году будет рекордное количество представителей - около сотни.

    В США еще несколько дней назад прилетели Борислав Береза и Михаил Саакашвили. На торжества, по данным источников во фракциях, прилетят Оксана Билозир (БПП), первый замглавы Администрации президента Виталий Ковальчук, замглавы АП Алексей Филатов, лидер Батькивщины Юлия Тимошенко, экс-премьер Арсений Яценюк, экс-генпрокурор Виктор Шокин, депутаты Сергей Левочкин, Вадим Новинский, Александр Вилкул, Николай Скорик, Георгий Логвинский, Олег Крышин, Павел Унгурян, Андрей Артеменко и другие.

    10:45 В Вашингтоне между сторонниками Трампа и его противниками произошла стычка - возле здания, где проходила вечеринка в честь нового президента. Полиции пришлось применить аэрозоли.

    10:06 В Нью-Йорке на акцию протеста против Трампа вышли мэр Билл Де Блазио и знаменитости: Шер, Роберт Де Ниро, Марк Руффало, Майкл Мур. Актер Алек Болдуин даже спародировал Трампа:

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    «Я просто хочу сказать, что стою здесь на морозе уже долгое время. Мне нужно в туалет, я хочу писать. Но я сдерживаюсь, я держусь, я не буду писать. У меня сегодня вечером встреча в российском посольстве, я продержусь до тех пор, пока не попаду туда», - пародировал Трампа Болдуин.

    Главное о инаугурации

    • Инаугурация Дональда Трампа, 45-го президента США, состоится в полдень 20 января 2017 года (около 19:00 по рижскому времени). В это время завершится срок полномочий Барака Обамы.
    • Основные инаугурационные мероприятия растянутся на три дня - с 19 по 21 января.
    • Первые торжественные приемы в честь Трампа начались 17 января.
    • 19 января состоялся концерт звезд, согласившихся петь для Трампа. Выступили отец Анжелины Джоли Джон Войт, Тоби Кит и Ли Гринвуд, 3 Doors Down, The Frontmen of Country, The Piano Guys, Сэм Мур, DJ Ravi Drums.
    • 20 января в 12:00 Трамп присягнет народу США, а вечером примет бал.
    • Гимн США во время инаугурации споет 16-летняя певица с украинским корнями Джэки Иванко.
    • Ведущего церемонии по инициативе Трампа сменили впервые с 1957 г. Вместо 89-летнего Чарльза Бротмана, проводившего ее 60 лет, диктором будет 58-летний Стив Рэй.
    • Инаугурация обойдется примерно в $200 миллионов.
    • 21 января состоится женский марш звезд Голливуда против Трампа.

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