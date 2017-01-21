20 января в Вашингтоне прошла церемония инаугурации 45-го президента США Дональда Трампа - торжественная присяга и вступление в должность. По традиции инаугурация проводится публично, привлекает большое число зрителей, сопровождается программной речью президента, по её случаю устраиваются торжественный парад и бал.
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Первая инаугурация в Вашингтоне прошла уже в 19-ом веке. Томас Джефферсон первым прошел пешком от своего дома до здания Конгресса. Белый дом тогда еще не был построен. Сейчас президенты проделывают почти тот же путь, только теперь от Белого Дома до Капитолия США. Республиканец Дональд Трамп обещал общественности «величайшую в истории» инаугурацию. Ее лозунг: «Снова сделаем Америку великой!». Посмотрим, как это было:
Онлайн-трансляция
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20 января.
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На этом, Русский TVNET завершает свой онлайн-репортаж. Спасибо, что следили за церемонией инаугурации Трампа вместе с нами!
23:15 Парад в разгаре. Трамп медленно движется. Одни американцы скандируют «USA!», а другие - протестующие - свои лозугни. По пути парада много плакатов против Трампа, ему свистят - сообщает korrespondent.net
22:35 Американцы в соцсетях сравнивают первую инаугурацию Обамы и инаугурацию Трампа
Crowd at #Trump’s inauguration vs #Obama’s https://t.co/zaeY354qwK #TrumpInauguration #MakeAmericaGreatAgain— Tauntamonk (@tauntamonk) 20 января 2017 г.
22:50 Чета Обама — бывший президент США Барак и его супруга Мишель — отправились в отпуск в Калифорнию - сообщает rosbalt.ru
22:45 Аккаунт в социальной сети Twitter @POTUS, который принадлежит президенту США и до этого управлялся Обамой, официально перешел к 45-му президенту Соединенных Штатов Трампу - сообщает rosbalt.ru
#InaugurationDay Speech🇺🇸https://t.co/2h8yWMYQz9 pic.twitter.com/Q9u8n9vez2— President Trump (@POTUS) 20 января 2017 г.
22:30 Начался парад.
22.28 Журналисты ABC поймали момент, как Дональд Трамп жмет руку своей бывшей сопернице на выборах Хиллари Клинтон и что-то ей говорит- сообщает ABC News
President Donald Trump shakes former Sec. of State Hillary Clinton's hand and thanks her. https://t.co/Y2YKpnYT2y pic.twitter.com/EQaeia1iPP— ABC News (@ABC) 20 января 2017 г.
22:26 В Вашингтоне в ходе акций АНТИТрамп задержаны не менее 50 человек - сообщает korrespondent.net
Фото: Во время инаугурации Трампа, на улицах Вашингтона произошло столкновение демонстарнтов с полицией0
22.11 Завершился торжественный обед. Начинается важное событие - парад, в ходе которого Трамп проедет 2,5 км по Вашингтону- сообщает korrespondent.net
22:00 Соцсети троллят Меланью Трамп. Слова присяги Трамп произносил, положив руку на две Библии - Авраама Ликольна и свою личную, которую ему подарила мать в 1955 году. На кадре обе Библии держит Меланья. Язвительные пользователи припомнили ей эротическую съемку, отметив противоречие - сообщает korrespondent.net
21:47 В эти минуты протесты в Вашингтоне продолжаются - синхронно с торжествами. Многие митингующие в кричалках откровенно матерят нового президента США - сообщает korrespondent.net
20:40 Трамп подписал первые указы как президент США. Один из них - позволяющий Джеймсу Мэттису возглавить Пентагон - сообщает rosbalt.ru
20:37 Обама покинул Капитолий в Вашингтоне - сообщает rosbalt.ru
20:32 Полиция Вашингтона разогнала протестующих против инаугурации Трампа
Protesters take to the streets of Washington ahead of Donald Trump's #inaugurationhttps://t.co/3dAngYF0eY pic.twitter.com/cWx5pKBs4U— BBC Breaking News (@BBCBreaking) 20 января 2017 г.
20:29 Трамп подписал первые документы на посту президента США - сообщает rosbalt.ru
20:24 В Вашингтоне арестован корреспондент Russia Today, освещавший протесты против инаугурации Дональда Трампа - сообщает lenta.ru
Hearing that our web reporter @AlexR_DC was arrested covering riots in DC— Alexey Yaroshevsky (@Yaro_RT) 20 января 2017 г.
20:00 Первые твиты Трампа после вступления в должность президента США.
January 20th 2017, will be remembered as the day the people became the rulers of this nation again.— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 20 января 2017 г.
«20 января 2017 года мы запомним как день, когда народ стал правителем этой нации вновь».
We will bring back our jobs. We will bring back our borders. We will bring back our wealth - and we will bring back our dreams!— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 20 января 2017 г.
«Мы вернем наши дела. Мы вернем наши границы. Мы вернем наше богатство. Мы вернем наши мечты!»
19:57 Порошенко поздравил Трампа. Украинский президент пожелал президенту США успеха в выполнении благородных целей свободного мира - сообщает korrespondent.net
Ukraine congratulates Donald Trump on inauguration as 45th US President.
Wishing success to fulfill noble goals of leading the free world— Петро Порошенко (@poroshenko) 20 января 2017 г.
19:45 Обама на вертолете только что вылетел на военную базу Эндрюс. Трамп остался (его с женой Меланьей, вице-президентом и его супругой можно увидеть на крыльце)
19:34 Празднования впереди. В эти минуты Трамп с Обамой начинают возвращение в Белый Дом, но теперь Трамп сядет в авто справа, а Обама уже слева. По прибытию в Белый Дом Обама улетит на военную базу, а Трамп начнет принимать парад - он пройдет от Конгресса к Белому дому.
19:28 Гимн США во время инаугурации спела певица с украинскими корнями Джеки Иванко
Jackie Evancho sings the National Anthem https://t.co/E8mdgt5Ejy #inauguration pic.twitter.com/qYPgF3VT8o— Los Angeles Times (@latimes) 20 января 2017 г.
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19:07 Трамп принял присягу президента США
19:04 На церемонии инаугурации избранного американского президента Дональда Трампа присягу принес Майк Пенс. Он стал 48-м вице-президентом США
18:17 Массовые протесты начались в Вашингтоне незадолго до начала церемонии инаугурации Дональда Трампа, который почти через час вступит в должность президента США. Группы протестующих людей в черной одежде прошли по улицам, разбили витрины магазинов и стекла автомобилей
17:38 Барак и Мишель Обама встретили Трампа и его супругу у входа в Белый дом
Фото: Scanpix
16:02 На контрольно-пропускном пункте полиции американцы устроили шоу. До инаугурации 3 часа.
Police checkpoint blockade dance party "Who's checkpoint? Our checkpoint" #J20 #DisruptJ20 #Trump #TrumpInauguration pic.twitter.com/B8JAQlEJEY— Unicorn Riot (@UR_Ninja) 20 января 2017 г.
14:46 Прямой эфирный стрим инаугурации ведет студия канала FOX - Капитолий видно в режиме онлайн. Остается четыре часа до инаугурации.
14:37 Вся Америка говорит лишь об одном. Журналисты уже в сборе, Twitter пестрит живыми фото с места событий, сейчас в Вашингтоне 7:37 утра.
14:20 Вчера Трампу пришлось отказаться от своего Android-смартфона - он использовал Samsung. Теперь ему выдадут сверхзащищенное устройство, одобренное Секретной службой Белого дома.
14:10 А на завтрашний женский марш против Трампа (21 января) собрались Скарлетт Йоханссон, Мадонна, Джулианна Мур, Фрэнсис Макдорманд, Кэти Перри, Шер, Америка Феррера и другие суперзвезды.
Певица Фиона Эппл даже придумала кричалку: We don't want your tiny hands, anywhere near our underpants (пер. «Не суй свои маленькие ручки к нашим трусам»).
14:00 Экс-президент Джорд Буш-старший с женой Барбарой не едут на инаугурацию из-за состояния здоровья.
В письме Трампу Буш сообщил: «Мой врач говорит, что если я посижу в январе на свежем воздухе, то, скорее всего, после этого лягу на шесть футов под землю. То же и с Барбарой. Так что, думаю, мы застряли в Техасе. Хочу, чтобы вы знали, что я желаю вам всего самого наилучшего».
13:05 Тем временем на Филиппинах протестующие против Трампа сожгли флаг США. До инаугурации уже недолго - 6 часов.
12:01 Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков сообщил, что в Кремле 20 января не будут смотреть инаугурацию Трампа и продолжат отмечать Крещение.
11:00. От Украины на инаугурации Трампа в этом году будет рекордное количество представителей - около сотни.
В США еще несколько дней назад прилетели Борислав Береза и Михаил Саакашвили. На торжества, по данным источников во фракциях, прилетят Оксана Билозир (БПП), первый замглавы Администрации президента Виталий Ковальчук, замглавы АП Алексей Филатов, лидер Батькивщины Юлия Тимошенко, экс-премьер Арсений Яценюк, экс-генпрокурор Виктор Шокин, депутаты Сергей Левочкин, Вадим Новинский, Александр Вилкул, Николай Скорик, Георгий Логвинский, Олег Крышин, Павел Унгурян, Андрей Артеменко и другие.
10:45 В Вашингтоне между сторонниками Трампа и его противниками произошла стычка - возле здания, где проходила вечеринка в честь нового президента. Полиции пришлось применить аэрозоли.
10:06 В Нью-Йорке на акцию протеста против Трампа вышли мэр Билл Де Блазио и знаменитости: Шер, Роберт Де Ниро, Марк Руффало, Майкл Мур. Актер Алек Болдуин даже спародировал Трампа:
Alec Baldwin mocks President-elect Donald Trump during a protest rally in New York pic.twitter.com/SNwV9Fi1dE— ITV News (@itvnews) 20 января 2017 г.
«Я просто хочу сказать, что стою здесь на морозе уже долгое время. Мне нужно в туалет, я хочу писать. Но я сдерживаюсь, я держусь, я не буду писать. У меня сегодня вечером встреча в российском посольстве, я продержусь до тех пор, пока не попаду туда», - пародировал Трампа Болдуин.
Главное о инаугурации
- Инаугурация Дональда Трампа, 45-го президента США, состоится в полдень 20 января 2017 года (около 19:00 по рижскому времени). В это время завершится срок полномочий Барака Обамы.
- Основные инаугурационные мероприятия растянутся на три дня - с 19 по 21 января.
- Первые торжественные приемы в честь Трампа начались 17 января.
- 19 января состоялся концерт звезд, согласившихся петь для Трампа. Выступили отец Анжелины Джоли Джон Войт, Тоби Кит и Ли Гринвуд, 3 Doors Down, The Frontmen of Country, The Piano Guys, Сэм Мур, DJ Ravi Drums.
- 20 января в 12:00 Трамп присягнет народу США, а вечером примет бал.
- Гимн США во время инаугурации споет 16-летняя певица с украинским корнями Джэки Иванко.
- Ведущего церемонии по инициативе Трампа сменили впервые с 1957 г. Вместо 89-летнего Чарльза Бротмана, проводившего ее 60 лет, диктором будет 58-летний Стив Рэй.
- Инаугурация обойдется примерно в $200 миллионов.
- 21 января состоится женский марш звезд Голливуда против Трампа.
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Donald Trump takes the Oath of Office. #Inauguration #Trump45 https://t.co/yZAwoVRk3i pic.twitter.com/UNdFOz122N— FOX 4 NEWS (@FOX4) 20 января 2017 г.
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