СМИ: Премьер Великобритании Мэй хочет гарантии Трампа относительно подхода к России и Путину

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй намерена на предстоящей неделе нанести визит в США и встретиться там с президентом Дональдом Трампом, сообщает газета Daily Telegraph. Главной темой будет торговое соглашение между двумя странами, но, как ожидается, Мэй также даст понять, что она не против постепенного восстановления отношений с Россией.

«Правительственные источники сообщили, что миссис Мэй намерена получить гарантии относительно подхода мистера Трампа к России, отношения к Владимиру Путину и НАТО», - цитирует статью британской газеты «Интерфакс».

По данным издания, Мэй заявил Трампу, что Британия не против открытия США диалога с Россией,

но «на нынешнем этапе Вы не можете возобновить партнерские отношения» с ней.

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Мэй также хочет подчеркнуть важность укрепления сотрудничества в рамках НАТО, при этом согласившись с предвыборными требованиями Трампа о необходимости каждой из стран-членов вкладывать в бюджет альянса 2% ВВП.

В повестку дня переговоров, вероятно, будут включены проблемы борьбы с «Исламским государством», выхода Британии из ЕС, ситуации на Ближнем Востоке.

Источник Telegraph заявил, что Мэй надеется восстановить такие двусторонние отношения с США, какие существовали между двумя странами при нахождении у власти в США Рональда Рейгана и в Великобритании Маргарет Тэтчер.

Точные сроки визита еще находятся в процессе обсуждения.