Провокационная фотография Иванки Трамп удивила Сеть

Фотография Иванки Трамп вызвала бурное обсуждение среди пользователей социальных сетей. В частности, их спровоцировал комментарий самой девушки: «Великолепная дискуссия с двумя мировыми лидерами о важности женщин, у которых есть место за столом!».

Многие пользователи соцсети обрушились с критикой на Иванку Трамп. Их основным аргументом стало то, что на самом деле у девушки нет права сидеть на президентском кресле.

Один из пользователей отметил, что дочь президента должна найти иное место для отдыха и развлечений. «Для тебя неподобающе и неэтично посещать такие мероприятия. Скоро мы узнаем о том, законно ли это», – подтвердил его слова автор другого комментария.

Twitter

A great discussion with two world leaders about the importance of women having a seat at the table! 🇺🇸🇨🇦 pic.twitter.com/AtiSiOoho0— Ivanka Trump (@IvankaTrump) February 13, 2017