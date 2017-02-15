Провокационная фотография Иванки Трамп удивила Сеть

 

Фото: REUTERS/Scanpix

Дочь американского президента Иванка Трамп опубликовала в своем аккаунте в социальной сети Twitter фотографию, на которой она сидит за рабочим столом в Овальном кабинете. За ее спиной стоят Дональд Трамп и премьер Канады Джастин Трюдо. Далеко не все пользователи Сети одобрили присутствие девушки на этой встрече.

Фотография Иванки Трамп вызвала бурное обсуждение среди пользователей социальных сетей. В частности, их спровоцировал комментарий самой девушки: «Великолепная дискуссия с двумя мировыми лидерами о важности женщин, у которых есть место за столом!».

Многие пользователи соцсети обрушились с критикой на Иванку Трамп. Их основным аргументом стало то, что на самом деле у девушки нет права сидеть на президентском кресле.

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Один из пользователей отметил, что дочь президента должна найти иное место для отдыха и развлечений. «Для тебя неподобающе и неэтично посещать такие мероприятия. Скоро мы узнаем о том, законно ли это», – подтвердил его слова автор другого комментария.

Twitter

Часть из них провела параллель между Иванкой Трамп и дочерью четы Клинтонов Челси, которая, по их мнению, также пользуется популярностью своих родителей. «Сколько еще раз в администрации президента будет проходить день «Приведи дочь на работу«?» – удивляется пользователь Twitter.

Также создатель фейкового аккаунта Дональда Трампа опубликовал под фотографией Иванки опрос, в котором пользователям предлагалось выбрать, «что сделают либералы после того, как увидят эту фотографию». Примечательно, что голоса распределились поровну между вариантами «Плакать» и «Жаловаться своей маме».

Напомним, бывшая модель и бизнесвумен Иванка Трамп является старшей дочерью главы Соединенных Штатов. Недавно она объявила об уходе из бизнеса и переезде вместе с мужем и детьми в Белый дом.

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