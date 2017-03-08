Маккейн рассказал об очевидной связи WikiLeaks с Россией

Джон Маккейн
 

Джон Маккейн. Фото: Edijs Pālens / LETA

Американский сенатор-республиканец Джон Маккейн назвал вполне очевидной связь между Россией и WikiLeaks. Как пишет Washington Examiner, так он отреагировал на вопрос о том, имеет ли Москва отношение к публикации организацией массивного архива секретных документов ЦРУ.

«Я не могу сказать, что русские ответственны за это, но очевидно, что WikiLeaks связана с Россией», — подчеркнул политик, указав на тот факт, что бывший сотрудник американских спецслужб Эдвард Сноуден, передавший журналистам в 2013 году ряд секретных документов, сейчас проживает в России.

Комментируя новые утечки, Маккейн также отметил необходимость усиления кибербезопасности США,

поскольку «если хакеры смогли взломать ЦРУ, они могут взломать кого угодно».

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7 марта WikiLeaks выложила в сеть свыше 8,5 тысяч секретных документов ЦРУ. Публикация, содержащая информацию «о всей хакерской машине» американской спецслужбы, получила название «Убежище 7».

В организации разоблачителей утверждают, что ЦРУ фактически потеряло контроль над своим хакерским арсеналом, позволяющим контролировать множество устройств по всему миру: речь идет о программах, позволяющих получить доступ к телефонам на платформах iOS и Android, компьютерам под управлением Windows и умным телевизорам Samsung. Сами вредоносные программы опубликованы не были — их обнародование ожидается в случае достижения общественного консенсуса по их анализу и «обезвреживанию».

В феврале WikiLeaks сообщила о слежке ЦРУ за французскими политиками во время президентских выборов в европейской стране в 2012 году. Согласно обнародованным документам, американцев интересовали настроения внутри партий, связи с бизнес-кругами, источники финансирования, в том числе из-за границы.

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