Иран успешно испытал баллистическую ракету

Иллюстративное фото
 

Иллюстративное фото. Фото: REUTERS/Scanpix

Иран провел успешные испытания баллистической ракеты собственного производства Hormuz-2. Об этом сообщает Tasnim со ссылкой на командующего ВВС и военно-космическими войсками КСИР Амира-Али Хаджизаде.

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По его словам, при помощи Hormuz-2 силам Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) удалось уничтожить морскую цель на расстоянии 250 км.

При этом отмечается, что

баллистическая ракета морского базирования Hormuz-2 способна с большой точностью поражать цели на воде на удалении до 300 км.

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Ракета была изготовлена в Иране и может уничтожать морские движущиеся цели на расстоянии до 300 км. Отмечается, что этот шаг, вероятно, усилит обеспокоенность США, чей военный корабль находится в водах вблизи Ирана.

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