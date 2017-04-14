В то время как в СМИ распространились сведения о решении США нанести превентивный удар по Северной Корее в случае получения сведений о готовности КНДР к шестому ядерному испытанию, Пхеньян уже дал Вашингтону свой жесткий ответ. Северокорейские власти заверили, что не собираются в случае атаки сидеть сложа руки и готовы к войне с американцами.

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Об этом заявил в пятницу, 14 апреля, заместитель министра иностранных дел КНДР Хан Сон Рель в эксклюзивном интервью AP. «Мы пойдем на войну», если США ее спровоцируют, сказал северокорейский чиновник. «Мы, конечно, не сможем сидеть сложа руки перед лицом превентивного удара США», - отметил собеседник агентства.

Хан Сон Рель заявил, что США создают проблемы в регионе. В частности, американский президент Дональд Трамп делает это своими высказываниями в Twitter, пояснил замглавы МИД КНДР. «Трамп всегда провоцирует своими агрессивными словами (...) Это не КНДР, а США и Трамп создают проблемы в регионе», - сказал дипломат.

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В минувший вторник Трамп написал в своем микроблоге:

«Северная Корея ищет проблемы. Если Китай согласится помочь, это будет прекрасно. Если нет, мы решим проблему без них!»

Днем позже президент США сообщил в Twitter, что провел 11 апреля «очень хороший телефонный разговор с лидером Китая в связи с угрозой от Северной Кореи». Накануне Трамп выразил на своей странице большую уверенность в том, что «Китай будет обращаться с Северной Кореей должным образом», в противном случае это сделают США со своими союзниками.

Также к числу проблем, которые Вашингтон создает на Корейском полуострове, Хан Сон Рель отнес отправку в регион американского авианосца и его участие в крупнейших совместных учениях с Южной Кореей.

По словам дипломата, перед лицом таких действий «Северная Корея пойдет на войну, если захочет». Также КНДР будет продолжать развивать свою ядерную программу и проводить ядерные испытания каждый раз, когда ее лидеры сочтут это нужным.

В КНДР заметили: Трамп жестче Обамы

При этом Хан Сон Рель отметил, что политика Трампа в отношении Северной Кореи «более жестока и агрессивна», чем у предыдущего президента США Барака Обамы. «Мы сравниваем политику Трампа в отношении КНДР с бывшими администрациями и мы пришли к выводу, что она становится более жестокой и агрессивной», - заявил дипломат в интервью AP.

При этом собеседник агентства добавил: «Что бы ни исходило от американских политиков, если их слова предназначены для свержения системы и правительства КНДР, мы категорически отвергаем их».

Ситуацию на Корейском полуострове Хан Сон Рель охарактеризовал как «порочный круг», поскольку напряженность между КНДР и США с их союзниками становится все сильней.

Ранее телеканал NBC News сообщил со ссылкой на источник в американском разведывательном сообществе

о готовности США нанести превентивный удар по Северной Корее,

если будут получены данные о том, что Пхеньян ведет подготовку к проведению шестого по счету ядерного испытания. В Пентагоне при этом заявили, что не комментируют будущие операции и «не делают предположений о возможных сценариях».

На днях в прессе распространилась информация о том, что КНДР уже готова к проведению нового ядерного испытания. Об этом, в частности, сообщил сайт 38 North Института США и Кореи при американском университете Джонса Хопкинса, ссылаясь на спутниковые снимки.

Как сообщают журналисты The New York Times, «изучая спутниковые изображения, эксперты отметили широкий спектр деятельности вокруг горы Мантапсан - пика высотой в одну милю, под которым Северная Корея проводит свои ядерные испытания». «Северная Корея часто отмечает важные даты демонстрацией военной силы, и аналитики говорят, что она может взорвать ядерную бомбу, чтобы отметить приходящийся на эту субботу день рождения основателя нации Ким Ир Сена, деда нынешнего лидера Ким Чен Ына», - говорится в статье, переведенной InoPressa.

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