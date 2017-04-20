Россия наложила вето Совбеза ООН по Северной Корее

Попытка Совета Безопасности ООН принять заявление, осуждающее последние ракетные испытания Северной Кореи и серьезно предостерегающее руководство страны от дальнейших пусков ракет, провалилась из-за вето России.

Российский представитель в Совбезе ООН высказался против предложенного текста заявления. По данным дипломатов, Москва настаивала на включенных в текст словах, которые бы отмечали необходимость урегулирования конфликта с КНДР путем диалога.

При этом в предложенном США варианте текста заявления шла речь лишь о «чрезвычайной обеспокоенности» членов Совбеза ООН из-за поведения Пхеньяна, который «крайне дестабилизировал» ситуацию в регионе.

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Кроме того, отклоненный РФ текст содержал также предостережение, что международное сообщество будет прибегать и к «последующим серьезным мерам» по КНДР. Также предложение США призвало руководство Северной Кореи не проводить больше никаких испытаний ядерного оружия.

Многие дипломаты заявили журналистам на условиях анонимности, что такой шаг РФ оказался полной неожиданностью, ведь давний союзник КНДР – Китай – планировал поддержать этот текст заявления.

Напомним, 16 апреля Северная Корея попыталась провести 16 апреля очередное испытание ракеты, но ее пуск оказался неудачным.

Ранее сообщалось, что Вашингтон может нанести превентивный удар по КНДР, чтобы предотвратить ядерные испытания. Северная Корея в ответ пригрозила атаковать американские военные базы и резиденцию президента в Сеуле.

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