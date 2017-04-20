Time назвал 100 самых влиятельных людей

Дональд Трамп
 

Дональд Трамп. Фото: JIM LO SCALZO / POOL / EPA POOL

Американский журнал Time выбрал сотню самых влиятельных людей мира в 2017 году. Участники списка не ранжированы.

Журнал разместил их по категориям - Титаны, Новаторы, Деятели искусства, Лидеры и Кумиры.

Среди Лидеров значатся:

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президент США Дональд Трамп,

российский президент Владимир Путин,

лидер Северной Кореи Ким Чен Ын,

президент Филиппин Родриго Дутерте,

президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган,

президент Колумбии Хуан Мануэль Сантос,

основатель портала Wikileaks Джулиан Ассанж,

председатель КНР Си Цзиньпин,

супруга одного из основателей компании Microsoft Билла Гейтса Мелинда,

папа Римский Франциск,

премьер-министр Великобритании Тереза Мэй,

премьер Индии Нарендра Моди,

глава Пентагона Джеймс Мэттис

и другие.

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