В московском метро объявили воздушную тревогу

В московском метро утром 28 апреля по ошибке прозвучали объявления о воздушной тревоге, заявил РИА Новости представитель метрополитена.
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Объявления прозвучали из-за сбоя при настройке системы оповещения.
«Велись технические работы на оборудовании, и в районе 11 часов произошел кратковременный технический сбой, который длился буквально 5 минут. Неполадки сразу устранили», — сказал он, подчеркнув, что «сейчас никто ничего не объявляет».
Утром 28 апреля в московском метро прозвучали объявления «Воздушная тревога в Москве» и «Эскалаторы работают только на выход». По данным радио Business FM, объявления звучали, в частности, в переходе между станциями «Павелецкая» Кольцевой и Замоскворецкой линий.
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