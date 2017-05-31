Число жертв наводнений на Шри-Ланке превысило 200 человек

 

Фото: REUTERS/Scanpix

Власти Шри-Ланки опубликовали новый отчет о жертвах наводнений, затронувших ряд районов страны. Согласно этим данным, число погибших увеличилось до 202 человек. Ранее сообщалось о 164.

Еще по этой теме

Еще 96 человек числятся пропавшими без вести, сообщает в среду утром сайт Центра по борьбе со стихийными бедствиями.

Всего бедствие затронуло 15 районов, в которых проживают 629 742 человек. Более 77 тыс. человек эвакуированы из затопленных районов и размещены в специальных временных убежищах.

Реклама

По данным ООН, увеличение числа перемещенных лиц ведет к переполнению убежищ и риску заражения людей различными инфекциями.

Ранее власти страны обратились в ООН и другие страны с просьбой о помощи в устранении последствий наводнений.

Наводнения и обрушения земли в Шри-Ланке

Фото: Наводнения и обрушения земли в Шри-Ланке0

Готовность оказать экстренную гуманитарную помощь стране выразили Китай, РФ. ООН и ряд стран, включая Австралию, Японию и Пакистан, вызвались поставить в Шри-Ланку средства для очистки воды и палатки. Также оказать помощь Шри-Ланке обещали США.

Наводнения в разных районах страны вызвали начавшиеся в минувшую пятницу ливневые дожди. В среду, 31 мая, власти страны объявили новое штормовое предупреждение.

Еще по этой теме
Жертв наводнений в Шри-Ланке уже более ста

Жертв наводнений в Шри-Ланке уже более ста

В Шри-Ланке обрушилось семиэтажное здание

В Шри-Ланке обрушилось семиэтажное здание

В Шри-Ланке из-за наводнения погибло 146 человек

В Шри-Ланке из-за наводнения погибло 146 человек


Прочитай другие статьи по этим темам:

Следи за нами на странице в Facebook

Rus.Tvnet

популярные

City24
Дом
Дом, Jūrmala, 150000 EUR
Квартира
Квартира, Rīga, 62000 EUR
Земля
Земля, Līči, 52440 EUR

reklama.vesti.lv

ФОТО: Прогулка Киану Ривза по Петербургу стала мемом Showbiz

ФОТО: Прогулка Киану Ривза по Петербургу стала мемом

Диетологи рассказали удивительные вещи о плавленом сыре Wo&Men

Диетологи рассказали удивительные вещи о плавленом сыре

Трансляция со связанной девушкой с таймером напугала людей Hi-Tech

Трансляция со связанной девушкой с таймером напугала людей

Просто не узнать: всегда безупречная Рианна набирает вес Showbiz

Просто не узнать: всегда безупречная Рианна набирает вес

Youtube: на видео заметили человека в космосе без скафандра Hi-Tech

Youtube: на видео заметили человека в космосе без скафандра

lsm.lv


Самые популярные

CITY24.LV
Квартира
Квартира Rīga
98 000 EUR
Дом
Дом Carnikava
155 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
90 870 EUR
Дом
Дом Kadaga
125 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
87 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
70 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
30 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
57 999 EUR
Новости недвижимости »
CV Online vakances
PRODUCTION UNIT DIRECTOR
PRODUCTION UNIT DIRECTOR
PHP PROGRAMMĒTĀJS/-A
PHP PROGRAMMĒTĀJS/-A
ELEKTROIEKĀRTU MEHĀNIĶI
ELEKTROIEKĀRTU MEHĀNIĶI
PHP DEVELOPER
PHP DEVELOPER
http://alkoutlet.lv

Темы

 