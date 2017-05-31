Число жертв наводнений на Шри-Ланке превысило 200 человек

Власти Шри-Ланки опубликовали новый отчет о жертвах наводнений, затронувших ряд районов страны. Согласно этим данным, число погибших увеличилось до 202 человек. Ранее сообщалось о 164.

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Еще 96 человек числятся пропавшими без вести, сообщает в среду утром сайт Центра по борьбе со стихийными бедствиями.

Всего бедствие затронуло 15 районов, в которых проживают 629 742 человек. Более 77 тыс. человек эвакуированы из затопленных районов и размещены в специальных временных убежищах.

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По данным ООН, увеличение числа перемещенных лиц ведет к переполнению убежищ и риску заражения людей различными инфекциями.

Ранее власти страны обратились в ООН и другие страны с просьбой о помощи в устранении последствий наводнений.



















































































Aizvērt Наводнения и обрушения земли в Шри-Ланке AFP/AP/EPA/Reuters/Scanpix AFP/AP/EPA/Reuters/Scanpix AFP/AP/EPA/Reuters/Scanpix AFP/AP/EPA/Reuters/Scanpix AFP/AP/EPA/Reuters/Scanpix AFP/AP/EPA/Reuters/Scanpix AFP/AP/EPA/Reuters/Scanpix AFP/AP/EPA/Reuters/Scanpix AFP/AP/EPA/Reuters/Scanpix AFP/AP/EPA/Reuters/Scanpix AFP/AP/EPA/Reuters/Scanpix AFP/AP/EPA/Reuters/Scanpix AFP/AP/EPA/Reuters/Scanpix AFP/AP/EPA/Reuters/Scanpix AFP/AP/EPA/Reuters/Scanpix AFP/AP/EPA/Reuters/Scanpix AFP/AP/EPA/Reuters/Scanpix AFP/AP/EPA/Reuters/Scanpix AFP/AP/EPA/Reuters/Scanpix AFP/AP/EPA/Reuters/Scanpix AFP/AP/EPA/Reuters/Scanpix AFP/AP/EPA/Reuters/Scanpix AFP/AP/EPA/Reuters/Scanpix AFP/AP/EPA/Reuters/Scanpix AFP/AP/EPA/Reuters/Scanpix AFP/AP/EPA/Reuters/Scanpix AFP/AP/EPA/Reuters/Scanpix AFP/AP/EPA/Reuters/Scanpix AFP/AP/EPA/Reuters/Scanpix AFP/AP/EPA/Reuters/Scanpix AFP/AP/EPA/Reuters/Scanpix AFP/AP/EPA/Reuters/Scanpix AFP/AP/EPA/Reuters/Scanpix AFP/AP/EPA/Reuters/Scanpix AFP/AP/EPA/Reuters/Scanpix AFP/AP/EPA/Reuters/Scanpix AFP/AP/EPA/Reuters/Scanpix AFP/AP/EPA/Reuters/Scanpix AFP/AP/EPA/Reuters/Scanpix AFP/AP/EPA/Reuters/Scanpix AFP/AP/EPA/Reuters/Scanpix AFP/AP/EPA/Reuters/Scanpix







Готовность оказать экстренную гуманитарную помощь стране выразили Китай, РФ. ООН и ряд стран, включая Австралию, Японию и Пакистан, вызвались поставить в Шри-Ланку средства для очистки воды и палатки. Также оказать помощь Шри-Ланке обещали США.

Наводнения в разных районах страны вызвали начавшиеся в минувшую пятницу ливневые дожди. В среду, 31 мая, власти страны объявили новое штормовое предупреждение.

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