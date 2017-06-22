Туск: ЕС продлит санкции против России

 

Фото: ARMIN WEIGEL / DPA

Лидеры Евросоюза сегодня должны принять решение о продлении экономических санкций в отношении России, введенных в ответ на агрессию против Украины.

Об этом заявил президент Европейского совета Дональд Туск по результатам первой части саммита ЕС в Брюсселе в четверг, 22 июня.

«Традиционно канцлер Германии и президент Франции проинформируют о ситуации в Украине и текущем состоянии дел в осуществлении Минских договоренностей. Это должно позволить нам продлить экономические санкции против России на последующие шесть месяцев», – сказал Туск.

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Отметим, для продления секторальных санкций против России не нужно решение лидеров стран-членов ЕС, а достаточно решения на уровне послов.

Ранее продление санкций против России спрогнозировал и президент Украины Петр Порошенко.

В свою очередь в России заявили, что новые санкции США − подарок Порошенко.

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