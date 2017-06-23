Видео: Россия нанесла массированный ракетный удар по боевикам ИГИЛ

 

Фото: AP/Scanpix

Запуск шести ракет Калибр назвали «массированным ударом».

Два российских фрегата и подводная лодка ударили крылатыми ракетами Калибр из акватории Средиземного моря по позициям террористической группировки Исламское государство.

Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на информацию Минобороны РФ.

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Видео

Пуски шести ракет Калибр из восточной части Средиземного моря совершили фрегаты Адмирал Эссен, Адмирал Григорович и подводная лодка Краснодар. Подлодка выполнила пуски крылатых ракет из подводного положения.

«В результате внезапного массированного ракетного удара уничтожены пункты управления, а также крупные склады вооружения и боеприпасов террористов ИГИЛ в районе населенного пункта Акербат провинции Хама, где после ювелирного попадания крылатой ракетой Калибр сдетонировал арсенал боевиков», – утверждают российские военные.


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