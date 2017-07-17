Порошенко о МН17: Ракета РФ оборвала 298 жизней

Петр Порошенко
 

Петр Порошенко. Фото: AP/Scanpix

Сегодня исполняется ровно три года с тех пор, как 17 июля 2014 года на Донбассе был сбит самолет Boeing 777 авиакомпании Malaysia Airlines, выполнявший рейс из Амстердама в Куала-Лумпур.

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В этот день президент Украины Петр Порошенко почтил память 298 пассажиров и команды рейса МН17.

«Склоняем головы перед 298 невинными жертвами, биение сердец которых оборвала российская ракета три года назад MH17», – написал президент на своей странице в Twitter.

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Тысячи людей в Нидерландах встретили жертв Boeing 777

Фото: Тысячи людей в Нидерландах встретили жертв Boeing 7770

Глава государства выразил уверенность в неизбежности наказания лиц, виновных в трагедии.

«Верим в объективность и беспристрастность нидерландского правосудия, и неизбежность ответственности тех, кто задумал и совершил это преступление», – добавил глава государства.

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