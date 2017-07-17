Порошенко о МН17: Ракета РФ оборвала 298 жизней

Сегодня исполняется ровно три года с тех пор, как 17 июля 2014 года на Донбассе был сбит самолет Boeing 777 авиакомпании Malaysia Airlines, выполнявший рейс из Амстердама в Куала-Лумпур.
- Адвокат жертв MH17 призвал Путина искупить вину 12 июля 2017 г.
- Родственники пассажиров решили искать пропавший MH370 сами 4 марта 2017 г.
- Bellingcat назвала отставного офицера ГРУ, причастного к крушению MH-17 16 февраля 2017 г.
В этот день президент Украины Петр Порошенко почтил память 298 пассажиров и команды рейса МН17.
«Склоняем головы перед 298 невинными жертвами, биение сердец которых оборвала российская ракета три года назад MH17», – написал президент на своей странице в Twitter.
Глава государства выразил уверенность в неизбежности наказания лиц, виновных в трагедии.
«Верим в объективность и беспристрастность нидерландского правосудия, и неизбежность ответственности тех, кто задумал и совершил это преступление», – добавил глава государства.Еще по этой теме