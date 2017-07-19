Суд обязал РФ выплатить компенсацию Нидерландам

 

Фото: AP/Scanpix

Арбитражный суд в Гааге обязал Россию выплатить Нидерландам 5,4 млн евро компенсации за задержание судна Arctic Sunrise с активистами «Гринписа» в 2013 году. Об этом говорится в пресс-релизе арбитражного разбирательства, сообщает 112.ua.

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Отмечено, что помимо указанной суммы компенсации Россия также должна оплатить проценты.

«14 августа 2015 года состав арбитража вынес единогласное Решение по существу спора, в котором было установлено, что Российская Федерация нарушила свои обязательства по Конвенции, произведя высадку на борт, исследование, досмотр, арест, задержание и захват Arctic Sunrise, судна под голландским флагом, без предварительного согласия Нидерландов, а также осуществив арест, задержание и инициирование судебного разбирательства против 30 лиц, находившихся на борту этого судна», - говорится в сообщении.

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Как сообщалось, судно, экологов и команду корабля задержали 19 сентября 2013 года после попытки провести акцию против добычи нефти на платформе в Печорском море.

Их обвинили в пиратстве, позже дело переквалифицировали на хулиганство, и подсудимых освободили под залог.

Судно Arctic Sunrise международной экологической организации Greenpeace покинуло Мурманский порт после почти года ареста в России.

Напомним, в 2013 году было задержано судно Greenpeace: на борту ледокола Greenpeace Arctic Sunrise находились 30 человек из 18 стран. В их числе 28 активистов организации и два журналиста-фрилансера - российский фотограф Денис Синяков (он работал на борту Arctic Sunrise по контракту с Greenpeace и редакционному заданию российского интернет-издания Лента.ру) и британский видеооператор Кирон Брайан.

В 2013 году президент России Владимир Путин заявил, что экологи Greenpeace с судна Arctic Sunrise не являются пиратами, однако они нарушили нормы международного права, пытаясь захватить платформу Приразломная в Печорском море.

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