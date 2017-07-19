Политическую партию «Общественно-политическая платформа Надежды Савченко» зарегистрировали в Минюсте Украины. Об этом сообщила сама внефракционный парламентарий Надежда Савченко.

"Отныне я являюсь не только внефракционным народным депутатом Украины, а также лидером и председателем политической партии "Общественно-политическая платформа Надежды Савченко", - написала Савченко в своемFacebook.

При этом, характеризуя новую политсилу, она заявила: "Общественно-политическая платформа Надежды Савченко" не является партией, созданной для меня или под меня".

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