LAT
Ваш браузер устарел. Пожалуйста, обновите его..
Файлы cookie позволяют нам улучшать услуги для удобства пользователей. Продолжая использовать наш сайт, Вы соглашаетесь на использование нами этих файлов. БОЛЬШЕ >
Политика Экономика Общество Эксклюзив Комментарий Криминал и ЧП Спорт За рубежом Культура Афиша Погода

В Тель-Авиве экстренно сел самолет после взрыва в двигателе

korrespondent.net
Иллюстративное фото | Фото: REUTERS/Scanpix

Из-за отказа двигателя в аэропорту имени Бен-Гуриона в Тель-Авиве экстренно сел самолет. Судно принадлежало немецкой авиакомпании Lufthansa. Об этом сообщает израильское издание The Times of Israel.

На борту находилось 180 человек. Помимо обычных членов экипажа в самолете был израильский политик, лидер партии Тааль Ахмед Тиби.

Издание сообщает, что примерно через полчаса после взлета пассажиры услышали звук, напоминающий взрыв. Он донёсся из правой части лайнера. При посадке было задействовано около 50 спецмашин. Данных о пострадавших пока нет.

Напомним, ранее сообщалось, что в Каролине самолет столкнулся с буксиром.

0 Комментарии