В Тель-Авиве экстренно сел самолет после взрыва в двигателе

Из-за отказа двигателя в аэропорту имени Бен-Гуриона в Тель-Авиве экстренно сел самолет. Судно принадлежало немецкой авиакомпании Lufthansa. Об этом сообщает израильское издание The Times of Israel.

На борту находилось 180 человек. Помимо обычных членов экипажа в самолете был израильский политик, лидер партии Тааль Ахмед Тиби.

Издание сообщает, что примерно через полчаса после взлета пассажиры услышали звук, напоминающий взрыв. Он донёсся из правой части лайнера. При посадке было задействовано около 50 спецмашин. Данных о пострадавших пока нет.

Напомним, ранее сообщалось, что в Каролине самолет столкнулся с буксиром.