В Северной Корее землетрясение - возможно, очередной ядерный взрыв

Землетрясение произошло на территории Северной Кореи. Данные сейсмологов из соседних стран о том, было ли это следствие очередного ядерного взрыва, расходятся, передает Reuters.

Первым информацию о взрыве передал Китайский сейсмологический центр. По данным специалистов, магнитуда подземных толчков, которые произошли около 11:30 (по латвийскому времени) , составляет 3,4. Глубина очага - 0 километров, как это бывает в случае ядерных испытаний, когда заряд закладывают неглубоко под землю.

Китайские сейсмологи на этом основании делают вывод об «искусственном» характере подземных толчков.

При этом сейсмологи из Метеобюро Южной Кореи, указав те же данные о землетрясении, пока не подтверждают версию о взрыве бомбы. Как передает Reuters, их первоначальный анализ свидетельствует в пользу версии о природном характере.

Если это было ядерное испытание, то произошло оно на фоне резкой словесной перепалки между лидерами КНДР Ким Чен Ыном и президентом США Дональдом Трампом, которой предшествовало резкое выступление американца на Генассамблее ООН. Оба назвали друг друга «сумасшедшими», а Ким Чен Ын пригрозил резким ответом. В МИДе после этого заявили, что речь может идти о взрыве водородной бомбы не под землей, как раньше, а в акватории Тихого океана.

Помимо этого, в субботу утром Китай объявил о резком ограничении торговли с КНДР, в том числе запрете на экспорт туда нефтепродуктов и импорт текстиля - один из немногих источников валюты для изолированного санкциями государства.