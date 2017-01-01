Пассажирский самолет впервые в истории столкнулся с дроном

Пассажирский самолет Beechcraft King Air 100 канадской авиакомпании Skyjet при подлете к аэропорту Квебека столкнулся с дроном. Инцидент произошел 12 октября и стал первым в мире официально зарегистрированным случаем столкновения дрона с пассажирским самолетом. Аварию подтвердило министерство транспорта Канады.

Как сообщает NEWSru.com со ссылкой на N+1, на борту King Air 100, выполнявшего перелет из аэропорта Руэн-Норанда в провинции Квебек в Международный аэропорт Квебек-сити имени Жана Лесажа, в момент происшествия находились восемь пассажиров и два пилота.

В результате столкновения на высоте 730 метров самолет получил незначительные повреждения и сумел благополучно долететь до места назначения и приземлиться в аэропорту, который находился на расстоянии 11 километров.

Полиция Квебека совместно со специалистами министерства транспорта Канады проводит расследование инцидента.

Дрон впервые столкнулся с пассажирским самолетом