За борт парома Tallink упал человек

Финские пограничники сообщают в понедельник, что поиски человека, который прошлой ночью упал за борт парома Silja Serenade, принадлежащего фирме Tallink, не дали результатов.

Пограничная охрана завершила поиски сегодня около шести утра.

Звонок в находящийся в Турку Центр спасения на море поступил с судна в ночь на понедельник около двух часов. Сообщалось, что за борт упал человек. Поблизости находились три круизных корабля, которые немедленно направили на поиски. После этого на помощь вылетели спасательные вертолеты из Швеции и Финляндии и суда пограничной охраны из Кёкари и Маарианхамина.

Пресс-секретарь Tallink Silja Марика Нёйд сообщила новостному агентству STT, что за борт упал молодой человек. Данные о его национальности пока не сообщаются.

Silja Serenade курсирует между Хельсинки и Стокгольмом.