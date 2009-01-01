ЕС хочет поддерживать единое давление на Россию

В конце ноября на саммите ЕС и восточных партнеров будет решаться ряд вопросов как о сотрудничестве со странами вне еврозоны, так и о том, как повлиять на Россию в вопросе Украины и других стран.

В среду, 15 ноября, депутаты Европарламента утвердили резолюцию, которая будет рассматриваться 24 ноября в Брюсселе на Саммите восточного партнёрства. Предыдущий такой саммит проходил в 2015 году в Риге. Сегодня было отмечено, что за 2 года был достигнут определенный прогресс. В частности, Грузия, Украина и Молдова заключили торговые договора с ЕС, и гражданам этих стран больше не нужны визы, чтобы въезжать в Европу.

Евродепутаты также отметили, что не будут заключать в будущем договоры о сотрудничестве со странами, где не уважают ценности ЕС, преследуют активистов по правам человека и журналистов.

На саммите 24 ноября депутаты предложили рассмотреть вопросы создания трастового фонда для Украины, Грузии и Молдовы, который будет концентрироваться на частые и публичные инвестиции. Также может быть создана модель «Восточное партнерство+», при котором ряд стран смогут присоединиться к таможенному союзу и даже войти в Шенгенскую зону. Дополнительно участники обсудят, как устранить монополии, ограничить роль олигархов, предотвратить отмывание денег и неуплату налогов.

Предложили евродепутаты обсудить на саммите и вопрос единого давление на Россию всех стран-участниц ЕС. Цель — разрешить конфликт в Восточной Украине, а также на территориях Абхазии, Южной Осетии и Приднестровья. ЕП хочет поддержать размещение на востоке Украины вооруженной полицейской миссии ОБСЕ, сообщает Латвийское бюро Европарламента.

Напомним, программа Восточного партнерства была создана в 2009 году, чтобы усилить политическую и экономическую связь ЕС с шестью восточными соседями: Арменией, Азербайджаном, Беларусью, Грузией, Молдовой и Украиной.