Возмущенная пассажирка: Ryanair несправедливо взял с меня 55 евро

У жительницы Эстонии возникли проблемы с лоукостером Ryanair, поскольку в связи со сбоем на домашней страничке компании девушка не смогла вовремя зарегистрироваться на рейс в интернете. В аэропорту сотрудники авиакомпании за эту процедуру взяли с путешественницы 55 евро, пишет Reisile.

26 марта Керли (имя изменено) должна была лететь рейсом Ryanair из Риги в Берлин. Зарегистрироваться на рейс девушка решила утром в день вылета. Каково же было ее удивление, когда она не смогла зайти на сайт компании, чтобы проделать необходимые для регистрации на рейс действия.

«Я с восьми утра пыталась зарегистрироваться на рейс. У моего отца и молодого человека также не получилось зайти на сайт», - сказала она.

Если у нее и молодого человека отображалась пустая страница, то у отца появлялось сообщение об ошибке «error 504». Интересно, что все трое пытались зайти на домашнюю страничку авиакомпании из разных мест: Керли ехала на автобусе Тарту — Рига, молодой человек находился в Берлине, а папа дома в Тарту.

В итоге она решила отправиться в аэропорт, чтобы решить проблему с помощью сотрудников Ryanair. Ради интереса она изучила посты в Twitter, где люди также писали о подобной проблеме, поэтому Керли надеялась, что авиакомпания с пониманием отнесется к ее ситуации.

В аэропорту на стойке регистрации сотрудники Ryanair потребовали с девушки 55 евро, поскольку до рейса оставалось менее двух часов,

а о какой-либо технической ошибке им никто не сообщал.

«Сотрудник Ryanair сказал, что я должна доказать, что проблема в их сайте, либо заплатить. Компьютер я свой выключила, поэтому не могла показать снимок с экрана. Также они отказались открывать сайт на своем компьютере. Поэтому мне пришлось заплатить 55 евро», - описала события того дня Керли.

Чтобы вернуть деньги, которые, по мнению девушки, с нее взяли необоснованно, она написала жалобу Ryanair, к которой она также приложила скриншоты, сделанные ее молодым человеком. Буквально через минуту пришел стандартный ответ, что вернуть невозможно.

Представители Ryanair в своем втором письме отметили, что Керли для решения возникшей проблемы надо было позвонить в службу поддержки клиентов.

«Я считаю, что это несправедливо. Ведь другие пассажиры Ryanair тоже жаловались в Twitter, что столкнулись с похожей проблемой», - посетовала она.

Ryanair вины не признает

По словам представителя Ryanair, проблема заключалась в том, что Керли слишком поздно пыталась зарегистрироваться на рейс в интернете.

«Пассажир сам отвечает за своевременную регистрацию на рейс», - сообщил менеджер по маркетингу и продажам Крис Лундсхой, а также добавил, что крайний срок для регистрации на рейс — за два часа до вылета.

По данным авиакомпании, Керли не успела проделать все необходимые процедуры в установленные сроки, поэтому сотрудник компании взяли с нее 55 евро.

В то же время он сообщил, что 26 марта в работе сайта лоукостера не наблюдалось технических сбоев. На вопрос журналиста о том, как это возможно, так как сделанные молодым человеком Керли скриншоты говорят об обратном, Лундсхой сказал, что, по его данным, никаких проблем в работе сайта не наблюдалось.