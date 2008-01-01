Премьер Армении ушел со встречи с лидером протеста через 3 минуты

Переговоры Сержа Саргсяна и лидера «бархатной революции» продлились всего три минуты. После провалившегося диалога возобновились шествия протестющих по Еревану.

Премьер-министр Армении Серж Саргсян покинул встречу с лидером протестов Николом Пашиняном спустя три минуты после начала, свидетельствует трансляция Настоящего времени в Facebook.

Cаргсян начал встречу с того, что поблагодарил Пашиняна за согласие встретиться после «многочисленных призывов к диалогу».

В ответ Пашинян заявил, что произошло недопонимание, и «речь идет не диалоге, а речь идет исключительно о вашей отставке». Лидер протеста добавил, что хотел бы обсудить условия мирной передачи власти.

Саргсян назвал шантажом слова Пашиняна.

«Тогда это не переговоры, это не диалог, это шантаж государства, законной власти. Вы не осознаете уровень ответственности, не извлекли уроков из событий 1 марта (в протестах после выборов 2008 года погибли 10 человек - ред.). Мне остается вам еще раз посоветовать, чтобы вы вернулись в законное поле и в рамки логических действий. В противном случае вся ответственность на вас. Выбирайте», - цитирует Интерфакс Саргасяна.

Пашинян ответил, что никто не имеет права говорить с ними на языке ультиматумов, и обвинил премьера в том, что тот «не представляет ситуацию в стране».

«Вы не имеете власть, о которой вам говорят. Власть перешла народу», - сказал лидер протестов. После этого Саргсян покинул зал.

После провалившегося диалога возобновились шествия протестющих по Еревану. Как сообщает Интерфакс, несколько сотен человек шествием направляются в один из спальных районов города.

«Пусть нас не пугают кровопролитием. Какое кровопролитие? На каком основании?», - заявил журналистам Пашинян.

Протесты в Армении проходят против назначенияСаргсяна премьер-министром после двух президентских сроков.