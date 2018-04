Принц Чарльз пошутил про рождение третьего внука

«Мы оба очень рады новостям, рождение еще одного внука — это большая радость, беда в том, что я не знаю, как я буду справляться со всеми ними», — говорится в заявлении.

The Prince of Wales has released a statement following the birth of The Duke and Duchess of Cambridge’s third child.

HRH said: “We are both so pleased at the news. It is a great joy to have another grandchild, the only trouble is I don’t know how I am going to keep up with them.” pic.twitter.com/fZmsd72yeX— Clarence House (@ClarenceHouse) April 24, 2018