Эксперты ОЗХО эксгумируют тела предполагаемых жертв химатаки в Сирии

Эксперты Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО), которые работают в сирийском городе Дума, где, по информации западных стран, режим Башара Асада применил химоружие, в ближайшее время проведут эксгумацию предполагаемых жертв химатаки, пишет The Financial Times.

По словам главы ОЗХО Ахмета Узюмджю, именно медицинская экспертиза тел сможет точно определить, было ли применено химоружие в Думе. «Это очень чувствительный процесс. Вот поэтому мы очень осторожны. Несмотря на то, что в прошлом наши специалисты могли присутствовать на некоторых вскрытиях, эксгумировать тела мы будем впервые», - объяснил он.

Узюмджю также добавил, что выводы экспертов ОЗХО будут представлены в виде опубликованного доклада в течение месяца. При этом глава международной организации подчеркнул, что у ОЗХО нет полномочий выдвигать какие-либо обвинения в применении химоружия.

Еще в апреле инспекторам ОЗХО удалось посетить одно из мест предполагаемой атаки с использованием химоружия в Думе. По утверждению ряда организаций, 7 апреля в Думе было применено химическое оружие, в результате чего якобы погибли десятки мирных жителей.

Официальный Дамаск все обвинения отрицал. Российские эксперты заявили, что не обнаружили признаков химического отравления у пациентов больницы в городе Дума.

Экспертно-журналистская группа Bellingcat, проанализировав видео и фотоматериалы из Сирии, пришла к выводу, что применение химического оружия в Думе является «крайне вероятным». Специалисты предположили, что на жилой дом в городе был сброшен газовый баллон, наполненный хлором. По подсчетам Bellingcat, общее количество погибших в результате атаки составило 34 человека.

14 апреля США, Великобритания и Франция нанесли ракетный удар по объектам военной и гражданской инфраструктуры Сирии в ответ на якобы имевшее место применение сирийскими правительственными войсками химического оружия в Думе. В России действия западных стран назвали актом агрессии, «нарушением Устава ООН, норм и принципов международного права».

Российский МИД ранее выражал недовольство тем, что эксперты ОЗХО выехали в Думу через 11 дней после запроса со стороны Дамаска. «Такие задержки в столь резонансном деле, чем бы они ни мотивировались, считаем недопустимыми. Ведь безопасность персонала ОЗХО гарантировала не только сирийская сторона, но и командование российского военного контингента в САР», - заявляла официальный представитель МИД Мария Захарова.