Реакция на видео: у посольства РФ есть «все основания подозревать», что Скрипаль удерживают против ее воли

Посольство России в Великобритании опубликовало заявление в связи с публикацией агентством Reuters обращения Юлии Скрипаль, а также первой с момента отравления видеозаписи с ней.

«Вполне очевидно, Юлия зачитывала заранее написанный текст. Более того, судя по целому ряду оборотов, это был перевод с английского, причем оригинал был составлен носителем языка», — сказано в заявлении.

По словам российских дипломатов, ролик лишь усилил их озабоченность относительно условий содержания Скрипаль. У посольства есть «все основания подозревать», что Скрипаль удерживают против ее воли и вынуждают делать заявления.

«При всем уважении к частной жизни Юлии и интересам ее безопасности, видеоролик не освобождает власти Великобритании от обязательств по Консульским конвенциям. На Соединенном Королевстве лежит обязанность дать нам возможность пообщаться с Юлией напрямую, чтобы убедиться, что она не удерживается против своей воли и не делает заявлений под давлением. Пока что у нас есть все основания подозревать обратное», - написано на сайте посольства РФ в Великобритании.

23 мая агентство Reuters опубликовало заявление Юлии Скрипаль, а также фото и видео с ней. Это были первые ее изображения, сделанные с момента покушения на нее и ее отца, бывшего британского шпиона Сергея Скрипаля, 4 марта 2018 года.

В заявлении Юлия Скрипаль заявила, что «не готова и не хочет» воспользоваться помощью российского посольства.

Великобритания обвиняет в организации покушения на Скрипалей Россию. Россия категорически отрицает причастность к преступлению.

Российские дипломаты неоднократно говорили, что использованный при покушении нервно-паралитический газ мог быть создан на Западе, и намекали, что британские врачи могли ввести Скрипалей в искусственную кому для последующих манипуляцией с их организмами.