5 фильмов декабря: что посмотреть перед праздниками

«Колесо чудес»

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Что бы ни происходило в мире, Вуди Аллен продолжает выпускать по фильму в год, и это не может не радовать. Возникает даже ощущение, что в последние лет пять классик снимает один и тот же фильм, в котором варьируются лишь детали, но обязательно присутствует женщина на грани нервного срыва с незадавшейся личной жизнью и мафиозные разборки где-то на обочине сюжета. На сей раз история страсти, жестокости и предательства разворачивается на пестром фоне Кони Айленда 50-х и разыгрывается колоритными персонажами: истеричной официанткой средних лет (Кейт Уинслет), ее любовником — пляжным спасателем (Джастин Тимберлейк), ее мужем — карусельщиком (Джеймс Белуши) и его блудной дочкой, сбежавшей от мужа-мафиози (Джуно Темпл). Затрагивая серьезные темы, Аллен изящно вплетает в ткань фильма шутки и тонкие наблюдения за человеческой природой. Выдающийся оператор Витторио Стораро тоже на высоте: эстетично запечатлел сверкающий мир аттракционов и пляжей Кони Айленда и красиво подсветил лица героев лучами заходящего солнца.

В прокате с 8 декабря.

«О теле и душе»

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Картина венгерского режиссера Ильдико Эньеди, получившая главный приз Берлинского кинофестиваля, претендует на звание самого удивительного фильма года. История любви двух одиноких чудиков — директора мясокомбината Эндре, холостяка и инвалида, и малообщительной Марии, инспектора по качеству мяса — разворачивается в малоэстетичных декорациях скотобойни. Но внимание зрителей быстро переключается на развитие любовной интриги, движимой загнанными вглубь желаниями героев. Наиболее ярко суть желаний Эндре и Марии проявляются в их поэтичных снах про оленей в заснеженном лесу, которые они видят одновременно.

В прокате c 15 декабря.

«Праздничный переполох»

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Легкая французская комедия настроит вас на праздничный лад. Главный герой Макс (Жан-Пьер Бакри) долгое время занимается организацией свадеб и порядком устал от закидонов молодоженов. Прежде чем отойти от дел, Макс берется за последний заказ: устраивает роскошную свадьбу Пьера и Елены в поместье XVII века. Увы, все идет наперекосяк, идеальный план, разработанный героем и его подчиненными, грозит обернуться полной катастрофой и любимая мантра Макса «если что-то идет не так, мы адаптируемся» больше не выручает. Фильм упоительно смешной, персонажи выдают остроты со скоростью пулеметной очереди.

В прокате с 15 декабря.

«Величайший шоумен»

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Духоподъемный мюзикл американского режиссера Майкла Грейси с яркими хореографическими и музыкальными номерами повествует о создателе первого цирка уродцев Финеасе Барнуме (в его роли блистатает Хью Джекман), совершившем переворот в шоу-бизнесе XIX века. Чтобы войти в историю, амбициозный Барнум создает сенсационное шоу, которое потрясет воображение его современников.

В прокате с 29 декабря.

«Чудо»

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Если вы любите душещипательные драмы, картина Стивена Чбоски с Джулией Робертс и Оуэном Уилсоном, основанная на бестселлере Р. Дж. Паласио, придется вам по вкусу. Перед нами история необычного мальчика Августа Пуллмана (Джейкоб Тремблей), который страдает от редкого генетического заболевания: его лицо деформировано, он перенес 27 операций и гуляет по улицам в шлеме. После нескольких лет домашнего обучения Августу предстоит адаптироваться к школьной жизни и найти свое место среди сверстников. Будет это ох как непросто: ведь одноклассники настроены враждебно и воспринимают героя как инородное тело.

В прокате с 29 декабря.