Смотреть всем: вышел трейлер самого ожидаемого фильма-антиутопии Спилберга

В Сети появился трейлер фильма «Первому игроку приготовиться» режиссера Стивена Спилберга, посвященный миру будущего и виртуальной реальности. За сутки ролик успел набрать более 3 миллионов просмотров на YouTube.

Съемками ленты занимается кинокомпания Warner Bros. События в фантастической картине разворачиваются в будущем, когда на земле творится разруха, а люди не особо этим обеспокоены, поскольку проводят время в виртуальной реальности.

Выход фильма на широкие экраны ожидается 30 марта будущего года.