Премьера сезона: «Гений: Пикассо» с Антонио Бандерасом

23 апреля на телеканале National Geographic стартует новый сезон сериала «Гений: Пикассо», рассказывающий историю жизни Пабло Пикассо. В Латвии десятисерийнвй телефильм покажет телеканал Lattelecom. Первый сезон «Гения», посвященный Альберту Эйнштейну, которого сыграл Джеффри Раш, стал самым рейтинговым телепроектом канала National Geographic.
По задумке создателей «Гений» каждый сезон будет рассказывать подлинную историю одного из величайших умов человечества, начиная с юности и до последних лет жизни. Личности гениев будут показаны со всеми их слабостями и недостатками, а их путь к великим открытиям и свершениям будет прослежен в деталях.
Второй сезон, который в ближайшие дни выйдет на экран, рассказывает о творческом пути одного из величайших и самых плодовитых художников XX века - Пабло Пикассо. По словам сценаристов, их целью было показать, что гением может быть не только человек науки.
Антонио Бандерас, как и Пабло Пикассо - уроженец испанского города Малага. По словам Рона Ховарда, продюсера сериала «Гений», харизматичный испанский актер был самым очевидным претендентом на эту роль. "Бандерас, как и Пикассо, не ограничивает себя в жизни и творчестве, это привнесет в образ ту подлинность, к которой мы стремимся. У него огромный актерский диапазон, поэтому мы не сомневались, что он сможет воплотить на экране этого блестящего и необычного художника», - объясняет Рон Ховард.
«История жизни Пабло Пикассо с давних пор восхищала меня, и я испытываю глубокое уважение к этому человекку, который также родился в моем родном городе Малаге», - сказал Бандерас.