Премьера сезона: «Гений: Пикассо» с Антонио Бандерасом

По задумке создателей «Гений» каждый сезон будет рассказывать подлинную историю одного из величайших умов человечества, начиная с юности и до последних лет жизни. Личности гениев будут показаны со всеми их слабостями и недостатками, а их путь к великим открытиям и свершениям будет прослежен в деталях.

Второй сезон, который в ближайшие дни выйдет на экран, рассказывает о творческом пути одного из величайших и самых плодовитых художников XX века - Пабло Пикассо. По словам сценаристов, их целью было показать, что гением может быть не только человек науки.

Антонио Бандерас, как и Пабло Пикассо - уроженец испанского города Малага. По словам Рона Ховарда, продюсера сериала «Гений», харизматичный испанский актер был самым очевидным претендентом на эту роль. "Бандерас, как и Пикассо, не ограничивает себя в жизни и творчестве, это привнесет в образ ту подлинность, к которой мы стремимся. У него огромный актерский диапазон, поэтому мы не сомневались, что он сможет воплотить на экране этого блестящего и необычного художника», - объясняет Рон Ховард.

«История жизни Пабло Пикассо с давних пор восхищала меня, и я испытываю глубокое уважение к этому человекку, который также родился в моем родном городе Малаге», - сказал Бандерас.