ВИДЕО: Дудь представил резонансный фильм про режиссера Алексея Балабанова

Видеоблогер Юрий Дудь очередной выпуск своей программы посвятил режиссеру Алексею Балабанову, снявшему такие ленты, как «Брат», «Брат 2», «Груз 200», «Морфий» и другим. 18 мая будет ровно пять лет, как его не стало.

Как заявил Дудь в своем видео, Алексей Балабанов «очень любил нашу страну и особенно наших людей и именно поэтому никогда не боялся говорить об их недостатках.

Иногда он делал это настолько жутко, что зрителей разрывало от ужаса и гнева. Но всегда он делал это настолько виртуозно, что не возникало вопросов, кто главный русский режиссёр современности».

В фильме снялись жена Балабанова Надежда Васильева, актриса Агния Кузнецова, продюсер всех работ режиссера Сергей Сельянов, друг детства Евгений Горенбург и сын Петр.

Вдова Балабанова подтвердила информацию о том, что Алексей Балабанов мог прожить еще лет 35, если бы завязал с алкоголем.

По ее словам, за пару лет до своей смерти Алексей Балабанов прилетал в родной Екатеринбург на обследование.

«Приехали, засунули его в больницу - пусть ему сделают обследование. Сказали, что здоровый. Все две недели он делал очень пунктуально все обследования, все анализы, а в последний день сказал: «Как вы все мне надоели«. Купил бутылку водки и там же напился», -

рассказала Надежда Васильева.

Она подчеркнул, что он делал всю жизнь, что хотел. «И лучше пусть он делает недолго, но только то, что хочет, чем долго... Вы знаете, все сейчас полезное едят, и жизнь полезная вся... Он не монтировался с этой жизнью больше. Но я уважаю чужие чувства», - заявила Васильева.