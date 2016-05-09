ФОТО: Как выпавшие в душе волосы могут стать искусством

28-летняя художница из американского штата Алабама Лусия Гафорд создает необычные художественные произведения, используя волосы, которые выпадают у нее во время принятия душа.

Все началось в январе 2014 года, когда друг Лусии на какое-то время уехал из города. В душе женщина заметила интересную картину - задержавшиеся на стене душевой волосы напоминали очертания белки. В тот момент Гафорд попробовала переместить волосы так, чтобы они еще больше напоминали животное, а получившуюся композицию сфотографировала и выложила в соцсети.

Она рассказала, что все началось, как «достаточно противная шутка», но переросло в серьезный художественный проект, так как она решила выяснить, насколько детализованным может быть «рисунок».

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Сейчас художница создает одну-две работы в неделю - серди них есть как образы героев популярных сериалов и фильмов, так и животные, блюда, вещи и портреты знаменитостей.

Shower Hair Masterpiece #394. "Picasso's Self Portrait" #ShowerHairMasterpiece #Picasso #showerart #showerhair #hairart #instaart #instaartist A post shared by Shower Hair Master (@shower_hair_master) on Sep 18, 2016 at 9:16am PDT

Have a hairy Thanksgiving! #showerhairmasterpiece #happythankgiving #turkey #showerart #showerhair #hairart #instaart #instaartist #turkeyart A post shared by Shower Hair Master (@shower_hair_master) on Nov 24, 2016 at 9:59am PST

Mardi Gras Pug #showerhairmasterpiece #mobilemardigras #showerhair #showerart #hairart #instaart #instaartist #pug #pugart A post shared by Shower Hair Master (@shower_hair_master) on Feb 22, 2017 at 5:46pm PST

Baby Cupid #showerhairmasterpiece #cupid #valentinesday #instaart #instaartist #hairart #showerart #showerhair A post shared by Shower Hair Master (@shower_hair_master) on Feb 14, 2017 at 5:29pm PST

Garden Bouquet #ShowerHairMasterpiece #showerart #showerhair #gardenbouquet #flowers A post shared by Shower Hair Master (@shower_hair_master) on May 12, 2016 at 6:08pm PDT

Shower Hair Masterpiece #382. "Hillary" #hairart #instaart #showerart #showerhairmasterpiece #hillary #hillaryclinton A post shared by Shower Hair Master (@shower_hair_master) on Jun 29, 2016 at 9:32pm PDT

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