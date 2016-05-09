ФОТО: Как выпавшие в душе волосы могут стать искусством

28-летняя художница из американского штата Алабама Лусия Гафорд создает необычные художественные произведения, используя волосы, которые выпадают у нее во время принятия душа.
Все началось в январе 2014 года, когда друг Лусии на какое-то время уехал из города. В душе женщина заметила интересную картину - задержавшиеся на стене душевой волосы напоминали очертания белки. В тот момент Гафорд попробовала переместить волосы так, чтобы они еще больше напоминали животное, а получившуюся композицию сфотографировала и выложила в соцсети.
Она рассказала, что все началось, как «достаточно противная шутка», но переросло в серьезный художественный проект, так как она решила выяснить, насколько детализованным может быть «рисунок».
Сейчас художница создает одну-две работы в неделю - серди них есть как образы героев популярных сериалов и фильмов, так и животные, блюда, вещи и портреты знаменитостей.
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