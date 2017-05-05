Актеры Латвийского национального театра получили визы в США

Актеры Латвийского национального театра со спектаклем «Путь домой» смогут принять участие в XIV Празднике латышской песни и танца США, потому что Департамент госбезопасности, повторно рассмотрев заявку, предоставил им рабочие визы. Об этом сообщается на официальном сайте праздника.

Праздник будет проходить в Мэриленде с 29 июня по 3 июля, а спектакль будет показан 1 и 2 июля.

Распорядительный комитет праздника выражает благодарность послу Латвии в США Андрису Тейкманису за активное участие в решении вопроса.

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Как сообщалось, ранее актеры получили отказ, потому что спектакль «Путь домой» по произведению Элиота Хейза не является работой латышского автора, и его показ в Америке не имеет культурно-исторического значения.

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