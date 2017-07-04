В Риге с творческим вечером выступит Рената Литвинова

 

Фото: пресс-фото

22 сентября впервые в Латвии в рамках кинофестиваля «Балтийская жемчужина» состоится одно их самых ожидаемых и интригующих мероприятий фестиваля - Творческий вечер и встреча со зрителями актрисы, режиссера, сценаристки Ренаты Литвиновой.

Доподлинно известно лишь то, что Рената Литвинова представит полную версию своего фильма «Сны Иосифа» (посвященного И. Бродскому), а также несколько новых короткометражных фильмов. Но сценарий самого вечера и состав его участников, актриса предпочла оставить в тайне.

Окруженная особой аурой, элегантная, загадочная, роскошная дива – она всегда появляется эффектно, заставляя всех вокруг затаить дыхание, ловить каждое её слово, каждый жест.

Ей удается уловить суть вещей и событий, тонко почувствовать характеры своих героев.

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Талантливая актриса, сценарист, режиссер, создавшая такие уникальные кинопроекты, как «Последняя сказка Риты», «Богиня: как я полюбила», «Страна глухих», «Зеленый театр в Земфире» и многие другие, она без сомнений является культовой фигурой нашей эпохи.

Прикоснуться к миру этой легендарной необыкновенной женщины, оценить её яркие кино-образы, оригинальные искренние и откровенные рассуждения: о жизни, творчестве и любви можно на творческом вечере актрисы, который состоится 22 сентября на сцене Дома Конгрессов.

«Все люди внутри себя имеют шкафчик, в котором стоят тонкие хрустальные стаканы наших иллюзий... Шкафчик открывается, и один стакан бьется внутри себя. Некоторые иллюзии разрушаются постепенно, от встречи к встрече.

Как елочные игрушки из стекла, каждый год, одна за другой… Мифы не должны разрушаться, и все же …Я люблю вас всех».

Рената Литвинова


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