Уже на следующей неделе стартует главное событие в фортепианной жизни Латвии - 7-ой международный конкурс имени Язепа Витола. Конкурс организует Латвийская музыкальная академия им. Язепа Витола (JVLMA), при поддержке Министерства культуры Латвийской Республики, Лиепайского симфонического оркестра и культурного фонда Инары и Бориса Тетеревых.

География участников конкурса в этом году действительно впечатляет - для участия в первом туре этап отбора по видио и аудио записям, которые тщательно оценивал преподавательский состав фортепианной кафедры Латвийской музыкальной академии, прошли 47 пианистов из Эстонии, Латвии, Литвы, России, Японии, Белоруссии, Дании, Италии, Ирландии, Китая, Норвегии, Румынии, Туркменистана, Украины и Швеции.

В трех турах выступления молодых пианистов будет оценивать международное жюри - заведующий кафедрой пианистов в Гилдхолской школе музыки и театра в Лондоне Ронан О’Хора (председатель членов жюри, Великобритания), Юрис Калнциемс (Латвия), Ивари Илья (Эстония), Юргис Карнавичюс (Литва), Мадина Файзиева (Узбекистан) и Пьер Франческо Форленца (Италия).

Председатель жюри, пианист Ронан О’Хора: «История конкурса подтверждает на сколько важный вклад в развитие карьеры молодых пианистов носит в себе конкурс им. Язепа Витола. Не сомневаюсь, что конкурс и в этом году откроет имена молодых талантов, приблизив их к созвездию лауреатов конкурса прошлых лет».

Открытие конкурса и концерт прозвучит в Большом зале Латвийской музыкальной академии им. Язепа Витола (JVLMA) 26 октября в 18.00, где определиться порядок выступления 47 молодых пианистов.

В концерте примут участие председатель жюри, пианист Ронан О’Хора (Ronan O’Hora) и JVLMA симфонический оркестр под управлением Атвара Лакстигалы (Atvars Lakstīgala). Первый тур конкурса пройдет в Большом зале JVLMA 27 и 28 октября, второй тур - 29 и 30 октября.

Финал конкурса впервые в истории конкурса прозвучит в Лиепайском концертном зале «Большой янтарь» с Лиепайским симфоническим оркестром под управлением Гунтара Ринкевичюса 1 и 2 ноября в 18.00. Имена победителей и закрытие конкурса состоится 3 ноября в 19.00 в концертном зале «Большой янтарь».

Трансляция конкурса будет доступна в интернете. Вход на первый и второй туры конкурса свободный, билеты на открытие, финал и закрытие конкурса в кассах Biļesu paradīze.

Подробная информация о проведении конкурса и участниках на официальной странице конкурса www.vitolakonkurss.lv и странице Facebook @vitolakonkurss.