Все во двор! Выставка «Pagalms» призывает вспомнить о радостях дворовой жизни

До 1 февраля в Латвийской академии художеств (LMA) проходит выставка «Pagalms» (Двор). Городские пейзажи, графика, инсталляции и видеоработы латвийских художников разных поколений будят ностальгические воспоминания о дворах нашего детства. И показывают, чем живут обитатели дворов современных.
Помните, в детстве большая часть нашей жизни проходила во дворах, и приключения поджидали нас за каждым углом. Став старше, мы почти перестали замечать свои дворы: все в них кажется слишком знакомым, а потому недостойным особого внимания. К тому же мы все время куда-то спешим: то домой, то в магазин, то на работу. Не пора ли остановиться и оглядеться по сторонам? Оказываясь на выставке, понимаешь, что давно пора.
Первую инсталляцию с бельем, развешанным на веревках, мы встречаем уже в холле. Помните, еще лет 20-30 назад привычка сушить белье во дворах многоэтажек никому не казалась дикой. Непонятно, правда, почему часть белья брошена прямо на полу, будто на свалке, или в развалах сэконд-хэнда. Ведь к одежде, которая в советское время была дефицитом, относились с большим трепетом. Видимо, художник хотел показать, как менялось отношение к вещам у разных поколений на протяжении разных эпох.
С зыбкой материей наших воспоминаний работают многие экспонаты выставки. Кто-то, глядя на картину Валдиса Лицитиса «Каток», вспомнит счастливые часы, проведенные в детстве на коньках, или дворовые «ледовые побоища» хоккеистов. Блестящий образец соцреалистической живописи Аусеклиса Бауштениекса «Дети с нашего двора» напомнит о 60-х, когда дети во дворах трудились наравне со взрослыми. Их современные сверстники из Плявниеки, запечатленные на фотографиях и видео, кажутся куда более беззаботными.
Спортивные площадки, качели, школьные скамейки, граффити на стенах — реалии, изображенные на картинах до боли знакомы каждому из нас. Но встречаются и неожиданные решения. В настоящей песочнице неподалеку от игрушек валяется включенный айпэд. Видимо, намек на современные реалии, когда гаджеты с успехом заменяют детям игрушки.
При взгляде на девятиэтажку с картины молодой художницы меня настигает ощущение дежа-вю: уж очень напоминает дом в моем дворе в Иманте. Потом понимаю, это он и есть. Вечернее небо, окна, освещенные закатом, темные контуры деревьев: в детстве я видела эту картину сотни раз и теперь будто снова вернулась в то время.
На картинах некоторых мастеров двор показан как интимное, частное пространство. Талантливый молодой живописец Андрис Эглитис запечатлел один миг солнечного апрельского дня в своем загородном доме. Современный классик Иева Илтнере изобразила загадочную семейную сценку, достойную занятного детектива. Фотопроект Даце Войткевичи «Задворки» демонстрирует, насколько странными объектами заполняют задние дворы некоторые наши граждане.
«Кто-то пробегает через свой двор, не поднимая глаз, кто-то сажает розы, или сушит белье, а для некоторых сеть тропинок в дворовой зелени — это модель вселенной с солнцем-песочницей посередине. Во дворах проходит наше детство с играми, дружбой, первыми предательствами. Со страхом пойти домой, со страхом потерять ключи...И сколь бы ни были высоки наши стены, полная изоляция — это утопия… Время проходит, брусчаткой наших дворов вымощены наши воспоминания», - полагает одна из кураторов выставки, студентка отделения Истории искусств LMA Ивета Фелдмане. Что ж, с ней трудно не согласиться.