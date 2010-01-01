Все во двор! Выставка «Pagalms» призывает вспомнить о радостях дворовой жизни

Валдис Лацитис. "Каток" FOTO: пресс-фото

Помните, в детстве большая часть нашей жизни проходила во дворах, и приключения поджидали нас за каждым углом. Став старше, мы почти перестали замечать свои дворы: все в них кажется слишком знакомым, а потому недостойным особого внимания. К тому же мы все время куда-то спешим: то домой, то в магазин, то на работу. Не пора ли остановиться и оглядеться по сторонам? Оказываясь на выставке, понимаешь, что давно пора.

FOTO: Русский TVNET

Первую инсталляцию с бельем, развешанным на веревках, мы встречаем уже в холле. Помните, еще лет 20-30 назад привычка сушить белье во дворах многоэтажек никому не казалась дикой. Непонятно, правда, почему часть белья брошена прямо на полу, будто на свалке, или в развалах сэконд-хэнда. Ведь к одежде, которая в советское время была дефицитом, относились с большим трепетом. Видимо, художник хотел показать, как менялось отношение к вещам у разных поколений на протяжении разных эпох.

Аусеклис Бауштениекс «Дети с нашего двора» FOTO: Русский TVNET

С зыбкой материей наших воспоминаний работают многие экспонаты выставки. Кто-то, глядя на картину Валдиса Лицитиса «Каток», вспомнит счастливые часы, проведенные в детстве на коньках, или дворовые «ледовые побоища» хоккеистов. Блестящий образец соцреалистической живописи Аусеклиса Бауштениекса «Дети с нашего двора» напомнит о 60-х, когда дети во дворах трудились наравне со взрослыми. Их современные сверстники из Плявниеки, запечатленные на фотографиях и видео, кажутся куда более беззаботными.

Иева Илтнере. "Не только, но и" FOTO: Русский TVNET

Спортивные площадки, качели, школьные скамейки, граффити на стенах — реалии, изображенные на картинах до боли знакомы каждому из нас. Но встречаются и неожиданные решения. В настоящей песочнице неподалеку от игрушек валяется включенный айпэд. Видимо, намек на современные реалии, когда гаджеты с успехом заменяют детям игрушки.

При взгляде на девятиэтажку с картины молодой художницы меня настигает ощущение дежа-вю: уж очень напоминает дом в моем дворе в Иманте. Потом понимаю, это он и есть. Вечернее небо, окна, освещенные закатом, темные контуры деревьев: в детстве я видела эту картину сотни раз и теперь будто снова вернулась в то время.

Андрис Эглитис. "2010" FOTO: Русский TVNET

На картинах некоторых мастеров двор показан как интимное, частное пространство. Талантливый молодой живописец Андрис Эглитис запечатлел один миг солнечного апрельского дня в своем загородном доме. Современный классик Иева Илтнере изобразила загадочную семейную сценку, достойную занятного детектива. Фотопроект Даце Войткевичи «Задворки» демонстрирует, насколько странными объектами заполняют задние дворы некоторые наши граждане.

Даце Войткевича "Задворки" FOTO: Русский TVNET

«Кто-то пробегает через свой двор, не поднимая глаз, кто-то сажает розы, или сушит белье, а для некоторых сеть тропинок в дворовой зелени — это модель вселенной с солнцем-песочницей посередине. Во дворах проходит наше детство с играми, дружбой, первыми предательствами. Со страхом пойти домой, со страхом потерять ключи...И сколь бы ни были высоки наши стены, полная изоляция — это утопия… Время проходит, брусчаткой наших дворов вымощены наши воспоминания», - полагает одна из кураторов выставки, студентка отделения Истории искусств LMA Ивета Фелдмане. Что ж, с ней трудно не согласиться.

FOTO: Русский TVNET

FOTO: Русский TVNET