9 мая на площади у Памятника Освободителям выступит Гарик Сукачев

8-го и 9-го мая у Памятника Освободителям пройдут традиционные торжественные мероприятия в честь 73-й годовщины разгрома нацизма. Специальным гостем праздника в Риге в этом году станет российский рок-исполнитель Гарик Сукачев, а также выпускники Российского университета театрального искусства (ГИТИС) мастерской заслуженного деятеля искусств России М.Б. Борисова и студенты Высшего театрального училища имена Щепкина при Государственном академическом Малом театре России под руководством народного артиста России Бориса Владимировича Клюева.

Праздничный концерт-марафон традиционно стартует 8-го мая, когда разгром нацизма и конец Второй мировой войны официально отмечается в большинстве стран Европы.

Начиная с 18:00 перед собравшимися выступит оркестр «Садко», выпускники эстрадного факультета ГИТИСа, мастерской заслуженного деятеля искусств России М.Б. Борисова, а также бард Виктор Козлитин. В первый день концерт закончится в 20:15.

В среду, 9-го мая, праздничные мероприятия начнутся в 10:00 утра с торжественного возложения цветов к памятнику Освободителям. В нем примут участие латвийские политики, представители общественных организаций, а также послы и представители иностранных государств. Церемонию возложения цветов традиционно возглавит мэр Риги Нил Ушаков. Ближе к вечеру он также обратится к гостям праздника с торжественной речью.

После церемонии возложения цветов начнется праздничный концерт. В нем примут участие более 400 артистов из Латвии и гости нашей страны.

В течение дня на праздничную сцену выйдут оркестр русских народных инструментов «Славяне» общества славянской культуры «Гармонь», ансамбль белорусской народной песни «Надзея» Рижского Белорусского общества «Прамень», бард Виктор Козлитин; победители фестиваля «Балтийские таланты» – вокальная студия «Перезвоны», дует вокалистов Ирины Уткиной и Романа Стародубцева, мужской ансамбль русской песни «Гармоника» общества славянской культуры «Гармонь» под руководством Владимира Норвинда, вокально-хореографический коллектив «ПРЭСТО», танцевальный коллектив «Соло», вокально-инструментальный ансамбль «Olivier band», группа «KUGILEV BAND», группа «POLIS», а также народный ансамбль русской песни и танца «Кривичи», под руководством Владимира Березина.

Традиционно специальную программу для празднования Дня Победы в Риге подготовил и фестиваль STANISLAVSKY.LV и его гости: студенты выпускных курсов и артисты Российского университета театрального искусства (ГИТИС) мастерской заслуженного деятеля искусств России М.Б. Борисова, а также студенты Высшего театрального училища имена Щепкина при Государственном академическом Малом театре России под руководством народного артиста России Бориса Владимировича Клюева.

В 19:00 собравшиеся на площади почтут память погибших в Великой Отечественной войне Минутой Молчания.

Специальным гостем празднования 9 мая у Памятника Освободителям в Риге в этом году станет Гарик Сукачев. Начало его выступления запланировано на 21:30.

Праздничный вечер в 22:45 завершит традиционный пятнадцатиминутный салют.

Десятый год подряд организатором праздничных мероприятий около Памятника Воинам-освободителям является латвийское общество «9maijs.lv».

Организаторы концерта просят всех, кто планирует в эти дни посетить праздничный концерт-марафон, с уважением относится к мерам безопасности и указаниям работников полиции и организаторов. Мы также призываем во время праздника воздержаться от употребления спиртных напитков и соблюдать законодательные ограничения в отношении курения.