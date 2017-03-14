Стала известна причина самоубийства 25-летнего латвийского драматурга

Давидс Кейшс
 

Давидс Кейшс. Фото: Facebook

8 марта в возрасте 25 лет умер молодой латышский драматург Давид Кейшс. Сегодня издание Privātā Dzīve раскрыло причину смерти старшего сына владельца чайной торговой марки Apsara Икарса Кейша.

Еще по этой теме

Сестра рассказала о причинах смерти Давидса. По ее словам,

три года назад в Париже брат выпал с пятого этажа и восемь дней провел в коме.

По счастливой случайности парня тогда удалось спасти, но этот случай оставил серьезный след на психическом здоровье.

После травмы Давидс страдал от биополярного расстройства, которое привело его к решению покончить жизнь самоубийством, сообщила сестра Патриция.

Реклама

Напомним, что в 2012 году Давидс Кейшс одержил победу в финале чтений «10 минут славы». Молодой драматург учился в Культурной академии, позже работал в театре Dirty Deal Teatro.

Еще по этой теме
Рай на Земле существует! Латвийский миллионер воплотил в жизнь свою мечту

Рай на Земле существует! Латвийский миллионер воплотил в жизнь свою мечту

Как латвийский певец Микс Дукурс отдыхает с семьей в Тенерифе

Как латвийский певец Микс Дукурс отдыхает с семьей в Тенерифе

Невеста Артусса Кайминьша владеет гипнозом

Невеста Артусса Кайминьша владеет гипнозом


Следи за нами на странице в Facebook

Rus.Tvnet

популярные

City24
Квартира
Квартира, Rīga, 76580 EUR
Дом
Дом, Rīga, 95000 EUR
Дом
Дом, Vecpiebalga, 28000 EUR

reklama.vesti.lv

Камера МКС снова могла снять таинственный спутник «Черный рыцарь Hi-Tech

Камера МКС снова могла снять таинственный спутник «Черный рыцарь

К подозреваемым в убийстве Евы применена самая суровая мера Новости

К подозреваемым в убийстве Евы применена самая суровая мера

Названо число черных дыр в Млечном Пути Hi-Tech

Названо число черных дыр в Млечном Пути

Впечатлительным не смотреть! Рижанка показала свою покупку Новости

Впечатлительным не смотреть! Рижанка показала свою покупку

15 фраз, которые все мужчины жаждут услышать хотя бы раз! Wo&Men

15 фраз, которые все мужчины жаждут услышать хотя бы раз!

Знаменитости

В Латвии

lsm.lv


Самые популярные

SS.lv - ОБЪЯВЛЕНИЯ

CITY24.LV
Дом
Дом Kadaga
195 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
70 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
79 000 EUR
Дом
Дом Rīga
200 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
22 500 EUR
Квартира
Квартира Rīga
98 000 EUR
Дом
Дом Lapsas
158 900 EUR
Квартира
Квартира Rīga
67 500 EUR
Новости недвижимости »
Varianti.lv
Продают Дом, Юрмала
Продают Дом, Юрмала 275 000 EUR
Сдают Квартиры, Центр
Сдают Квартиры, Центр 500 EUR
Продают Квартиры Кенгарагс
Продают Квартиры Кенгарагс 82 000 EUR
Продают Квартиры в новостройках Плявниеки
Продают Квартиры в новостройках Плявниеки 44472 EUR
Поставь объявление бесплатно!
CV Online vakances
KLIENTU SERVISA SPECIĀLISTS/-E
KLIENTU SERVISA SPECIĀLISTS/-E
ZĪMOLA VADĪTĀJU
ZĪMOLA VADĪTĀJU
SERTIFICĒTU ARHITEKTU
SERTIFICĒTU ARHITEKTU
SERVISA INŽENIERIS/-E
SERVISA INŽENIERIS/-E
http://alkoutlet.lv

Темы

 