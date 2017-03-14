Стала известна причина самоубийства 25-летнего латвийского драматурга

8 марта в возрасте 25 лет умер молодой латышский драматург Давид Кейшс. Сегодня издание Privātā Dzīve раскрыло причину смерти старшего сына владельца чайной торговой марки Apsara Икарса Кейша.

Сестра рассказала о причинах смерти Давидса. По ее словам,

три года назад в Париже брат выпал с пятого этажа и восемь дней провел в коме.

По счастливой случайности парня тогда удалось спасти, но этот случай оставил серьезный след на психическом здоровье.

После травмы Давидс страдал от биополярного расстройства, которое привело его к решению покончить жизнь самоубийством, сообщила сестра Патриция.

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Напомним, что в 2012 году Давидс Кейшс одержил победу в финале чтений «10 минут славы». Молодой драматург учился в Культурной академии, позже работал в театре Dirty Deal Teatro.

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