Стала известна причина самоубийства 25-летнего латвийского драматурга

8 марта в возрасте 25 лет умер молодой латышский драматург Давид Кейшс. Сегодня издание Privātā Dzīve раскрыло причину смерти старшего сына владельца чайной торговой марки Apsara Икарса Кейша.
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Сестра рассказала о причинах смерти Давидса. По ее словам,
три года назад в Париже брат выпал с пятого этажа и восемь дней провел в коме.
По счастливой случайности парня тогда удалось спасти, но этот случай оставил серьезный след на психическом здоровье.
После травмы Давидс страдал от биополярного расстройства, которое привело его к решению покончить жизнь самоубийством, сообщила сестра Патриция.
Напомним, что в 2012 году Давидс Кейшс одержил победу в финале чтений «10 минут славы». Молодой драматург учился в Культурной академии, позже работал в театре Dirty Deal Teatro.Еще по этой теме