Не узнать! Певица Саманта Тина кардинально сменила имидж

Саманта Тина
 

Саманта Тина. Фото: Nina Zotina / Sputnik

Популярная латвийская певица Саманта Тина на протяжении уже нескольких лет поддерживает образ роковой брюнетки, но буквально на днях она поразила поклонников внезапной сменой имиджа, решив что настал правильный момент для свежей стрижки и нового цвета волос. Темноволосая артистка превратилась в миловидную блондинку.

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Певица Саманта Тина на "Новой волне 2016"

Фото: Певица Саманта Тина на "Новой волне 2016"0

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Недавно она удивила очередным неординарным решением - певица кардинально поменяла цвет волос, из яркой брюнетки она перевоплотилась в утонченную блондинку.

Светлые волосы, как известно, освежают внешний вид и омолаживают, смягчая черты лица. Многие коллеги и поклонники прокомментировали преображение артистки, отметив, что с новой прической она выглядит великолепно.

А как вы оцениваете образ Саманты Тины?

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