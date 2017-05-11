Не узнать! Певица Саманта Тина кардинально сменила имидж

Популярная латвийская певица Саманта Тина на протяжении уже нескольких лет поддерживает образ роковой брюнетки, но буквально на днях она поразила поклонников внезапной сменой имиджа, решив что настал правильный момент для свежей стрижки и нового цвета волос. Темноволосая артистка превратилась в миловидную блондинку.

28-летняя Саманта Тина предпочитает изысканные наряды и эффектные образы.































Aizvērt Певица Саманта Тина на "Новой волне 2016" Instagram/Sputnik Instagram/Sputnik Instagram/Sputnik Instagram/Sputnik Instagram/Sputnik Instagram/Sputnik Instagram/Sputnik Instagram/Sputnik Instagram/Sputnik Instagram/Sputnik Instagram/Sputnik Instagram/Sputnik Instagram/Sputnik Instagram/Sputnik Instagram Instagram







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Недавно она удивила очередным неординарным решением - певица кардинально поменяла цвет волос, из яркой брюнетки она перевоплотилась в утонченную блондинку.

Светлые волосы, как известно, освежают внешний вид и омолаживают, смягчая черты лица. Многие коллеги и поклонники прокомментировали преображение артистки, отметив, что с новой прической она выглядит великолепно.

А как вы оцениваете образ Саманты Тины?

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