Не узнать! Певица Саманта Тина кардинально сменила имидж

Dzirdēju, ka šis esot pārmaiņu laiks! Paldies @kezergailis par izturību! This year is for big changes! Thanks @kezergailis for this long way to blond! #lovemylife #lovemyjob #lovemyteam #newme #proudtobelatvian🇱🇻 #proudofwhoiam #frombrunettoblond #karlisezergailis #manssamsung #galaxyS8+

A post shared by Samanta Tīna Poljakova (@samantatina) on May 11, 2017 at 8:42am PDT