Открытие летнего сезона на Луцавсале: что нужно знать о концерте?

 

Фото: Facebook/Nils Ušakovs

Уже сегодня, 27 мая состоится открытие летнего сезона на Луцавсале. Рижан и гостей города приглашают на бесплатный концерт группы «Би-2». Мы подготовили важную информацию, которую стоит прочесть всем, кто собирается отправиться на это летнее мероприятие.

Популярная российская группа «Би-2» выступит вместе с симфоническим оркестром под управлением дирижёра Феликса Арановского.

Особые гости концерта – финалистка второго сезона шоу «Голос» Тина Кузнецова и известная российско-грузинская певица Тамара Гвердцители.

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Концерт начнется в 20:00, вход на мероприятие – с 18:00.

На территории будет возможность приобрести закуски и напитки, будут установлены туалетные кабинки.

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Организаторы мероприятия призывают добираться на Луцавсалу общественным транспортом – мест на парковке будет недостаточно, и как только она будет заполнена, въезд перекроют. Из центра на Луцавсалу можно добраться 19-м троллейбусом и 40-м автобусом. Также от центра будет запущен специальный рейс.

На территорию запрещено проносить свои алкогольные напитки, стеклянные предметы, колюще-режущие предметы и домашних животных.

Молодым родителям стоит учесть, что детскую коляску из соображений безопасности придется оставить у входа на территорию.

Напоминаем, что вы можете приехать с коляской - будет специально оборудованное место, где вы сможете её оставить. Приносим извинения за причиненные неудобства, но это необходимое условие для обеспечения безопасности.

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Для людей с ограниченными возможностями передвижения будет установлен пандус и отведена зона с комфортными условиями.

Напоминаем, что лица, не достигшие 16 лет, после 22 часов не могут находиться на территории мероприятия без родителей или сопровождающих лиц.

Безопасность на территории обеспечит охранное предприятие, сотрудники Рижской муниципальной полиции и Государственной полиции.

Людей в состоянии сильного алкогольного опьянения не только выведут с территории, но и не запустят.

Организаторы отмечают, что при возникновении любых проблем следует обращаться к представителям полиции или охраны.

Концерт завершится праздничным салютом.

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