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Новинка от Prāta vētra: совместная песня со звездой Comedy Club

Русский TVNET
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Prāta Vētra | Фото: BrainStorm.lv

Самые успешные латвийские музыканты выпустили новый сингл, который был создан в сотрудничестве со звездой Comedy Club Мариной Кравец.

33-летняя актриса и радиоведущая Марина Кравец не только поет, но и участвует в российской юмористической передаче Comedy Club. На днях у нее вышла совместная с латвийской группой Prāta vētra композиция под названием «Как Я Искал Тебя».

«Два сингла за одну неделю? Да, мы можем!», - написали в соцсетях музыканты.

Напомним, в начале октября Prāta vētra выпустила еще одну совместную работу. Коллектив записал песню We wait for the light в сотрудничестве с Ewert and the two dragons.

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