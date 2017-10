Новинка от Prāta vētra: совместная песня со звездой Comedy Club

33-летняя актриса и радиоведущая Марина Кравец не только поет, но и участвует в российской юмористической передаче Comedy Club. На днях у нее вышла совместная с латвийской группой Prāta vētra композиция под названием «Как Я Искал Тебя».

«Два сингла за одну неделю? Да, мы можем!», - написали в соцсетях музыканты.

Напомним, в начале октября Prāta vētra выпустила еще одну совместную работу. Коллектив записал песню We wait for the light в сотрудничестве с Ewert and the two dragons.