ТОП-10 самых громких концертов в Латвии 2017 года

Океан Эльзи

22 марта в зале «Арены Рига» собрались тысячи поклонников творчества самой известной украинской группы «Океан Эльзи». В Латвию культовые музыканты приехали в рамках «Мирового тура 2016-2017» в поддержку девятого студийного альбома «Без меж».

Лидер и бессменный участник коллектива Святослав Вакарчук много и откровенно общался с публикой - на английском и украинском языках, также благодарил зрителей по-латышски, лишь единажды обратившись к российским поклонникам на их родном языке.

Многие песни группы зрители пели наизусть, а партер танцевал, то и дело аплодируя музыкантам.

Концерт прошел на одном дыхании - более двух часов живой музыки без единого перерыва.

Зрители остались под приятным впечатлением от концерта. «Спасибо за концерт. Я москвичка, обнималась и прыгала с латышами и украинцами. Ура! Здравый смысл должен победить», «Под впечатлением до сих пор🔥🔥🔥 заряд невероятный! Спасибо за перекат эмоций, искренность, честность», Как же я люблю эту их!Группа самая лучшая во всем мире», - поделились своим восторгом в соцсетях поклонники.

Григорий Лепс

9 апреля Григорий Лепс выступил в «Арене Риге» с юбилейным концертом «Ты че такой серьезный?». Драйв, живая музыка, неподдельные эмоции и неожиданный сюрприз надолго останутся в сердцах зрителей, которые, кстати, заполнили зал до отказа.

Артист с удовольствием общался с публикой, много шутил и принимал цветы от поклонниц. При этом он более двух с половиной часов исполнял свои лучшие песни, а также новые композиции живьем (!), что в очередной раз подчеркивает как его мастерство, так и профессионализм всей команды музыкантов.

Особенным сюрпризом, которого точно никто не ожидал, стало появление на сцене финалиста популярного шоу «Голос» Александра Панайтотова. Зрители встретили исполнителя восторженными возгласами и громкими овациями.

К завершению концерта зрители уже не могли усидеть на местах. Спускаясь с других ярусов и вставая из партера, люди заполнили все пространство перед сценой, не желая отпускать артиста.

Дима Билан

12 апреля российский певец, наставник шоу «Голос», победитель «Евровидения-2008» и настоящий профессионал своего дела Дима Билан выступил для латвийских зрителей в «Арене Рига». На музыкально-танцевальное шоу под названием «35 Неделимые» пришли тысячи зрителей, которых артист радовал не только вокалом, но и неожиданными сюрпризами.

Открытое и легкое общение артиста публика принимала восторженно и с теплом. Постоянный обмен энергией его со зрителями чувствовался в каждом уголке зала.

Особенного драйва добавляло умение Димы Билана не только держаться на сцене, но и работать с публикой - певец неоднократно спускался в зал, для того, чтобы стать ближе к своим зрителям - сделать селфи, принять цветы, обняться с особенно активными поклонницами, пожать руку самым настойчивым почитателям и поделиться личными переживаниями.

Самые популярные и любимые композиции зал пел вместе с Димой, в точности повторяя все интонации и вокальные линии певца.

На рижский концерт зрители пришли с большими картонными сердцами, которые, как по команде, взлетели над головами на первых аккордах песни «Я просто люблю тебя».

Позже, как и в прошлом году, во время исполнения заключительной песни «На берегу неба» Дима Билан соорудил пару самолетиков из бумаги и отправил их прямо в зрительный зал, в ответ на сцену полетели десятки других крылатых оригами.

Foo Fighters

21 июня на острове Луцавсала прогремел рок-концерт одной из самых лучших концертных групп мира – Foo Fighters.

Представление длиною более двух с половиной часов на берегу Даугавы – это первое и единственное выступление американской рок-группы в Балтии. Помимо хедлайнеров на рижской сцене выступило известное трио из Шотландии Biffy Clyro и авторитетный англо-американский дуэт The Kills.

На концерте собралось огромное количество поклонников рок-музыки и зрителей из разных стран - Латвии, Эстонии, Литвы, Швеции, России и других, так как выступление звезд такого масштаба, явление нечастое. По информации организаторов - около 20 000 человек.

Отметим, что посмотреть на коллег по цеху пришли многие латвийские музыканты и исполнители, среди прочих были замечены участники популярных групп Prāta Vētra, Triana Park и Satellites LV.

Рок-музыканты со сцены благодарили поклонников за теплый прием, сокрушаясь по поводу того, что впервые приехали в Балтию, несмотря на свою более, чем 20-летнюю музыкальную деятельность.

По словам лидера группы Дейва Грола,

Foo Fighters обязательно вернутся с новым концертом в нашу страну, а значит, у нас появится возможность испытать еще раз весь спектр эмоций от качественной, драйвовой и оригинальной музыки американских рок-звезд!

Фестиваль Лаймы Вайкуле «Рандеву»

Четырехдневный концерт на берегу моря, организованный дивой латвийской сцены, в третий раз собрал на одной сцене несколько десятков исполнителей из разных стран, тысячи зрителей в зале и миллионы перед голубыми экранами.

К каждому концерту артисты и музыканты готовились с самого утра - репетировали, продумывали номера и беззаботно общались с журналистами и коллегами в неформальной обстановке. А вечером, в свете софитов, они выходили к публике и в живую исполняли любимые песни, демонстрируя свой профессионализм.

Red Hot Chili Peppers

27 июля в Риге состоялся долгожданный - первый и единственный концерт одной из самых ярких и коммерчески успешных рок-групп современности Red Hot Chili Peppers.

Музыкальное событие собрало на Луцавсале около 30 000 людей не только из Латвии, но и Литвы, Эстонии и других стран. На грандиозной сцене RHCP исполнили давно полюбившиеся песни и новые хиты, порадовали импровизациями и энергичными танцами, оставив после себя противоречивое послевкусие.

Для музыкальной культуры Латвии приезд группы такого масштаба - событие уникальное и значимое. Музыканты давно задают планку многим начинающим группам по всему миру, являясь эталонами в своем стиле.

В назначенный день прозвучал тот самый ожидаемый полутарочасовой концерт, в течение которого

зрители могли наслаждаться качественным живым звуком, петь любимые песни, зажигать фонарики и активно реагировать на мастерство кумиров.

Энтони, Фли и Чад поразили своей неуемной энергией и подвижностью - несмотря на плотный гастрольный график и солидный возраст, музыканты «жгли» как подростки, бодро передвигаясь по сцене.

Несмотря на всеобщую радость, на выходе после концерта слышались реплики о том, что что-то пошло не так: кто-то грешил на звук, другие на усталость музыкантов и вялость аудитории, также часто звучали сравнения с Foo Fighters.

Конечно,

было немало и тех, кто осуществив давнюю мечту, увидел воочию живых рок-звезд, и не спешил удаляться после окончания концерта, обсуждая произошедшее и растягивая удовольствие от уникальной атмосферы и музыки.

I Want You Here, Dark Necessities, Face to Face, Snow, Go Robot, Give It Away... совершенно неожиданно, как оказалось, финальный джем пошел на ускорение и растворился в гитарном шуме, а музыканты моментально исчезли со сцены. Лишь Чэд Смит задержался, чтобы раздать счастливчикам барабанные палочки и поблагодарить зрителей за внимание.

Ленинград

3 августа в «Дзинтари» прошел юбилейный концерт «20 лет на радость» самой скандальной российской группы «Ленинград».

Многие гости ответственно подготовились к посещению хулиганского концерта - напечатали майки с изображением Сергея Шнурова и нецензурными выражениями, купили флаги и брюки в полоску, кто-то даже одолжил кепку для такого события.

На концерт собралась настолько разношерстная публика, насколько это можно себе представить.

Дамы с безупречными укладками в вечерних платьях и мужчины в дорогих костюмах, тут же шумные ребята в растянутых трениках, рядом москвичи и местный бомонд в дизайнерском, неподалеку щеголяющие в микро мини девушки и пожилые меломаны в домашнем.

Многие пришли на концерт уже в «приподнятом настроении», а с каждым новым нецензурным словом или жестом Сергея Шнурова, который, к слову, невероятно чувствует публику и удерживает внимание с первой и до последней секунды, улыбки становились все шире и счастливее.

Зал заполнился зрителями под завязку, при этом никого не остановили дорогостоящие билеты на мероприятие.

Так, в последние дни перед концертом, входные (стоячие) билеты стоили по 75 евро! Но разве эмоции измеряются деньгами?

Многие пришли сюда не только послушать качественную живую музыку одной из самых популярных русскоязычных групп, но «спустить пар» и выплеснуть негатив, накапливающийся в ежедневной суете современного мира. Как нельзя лучше в этом помогли почти трехчасовые эмоциональные танцы и крепкий русский мат, которого в песнях «Ленинграда» более, чем достаточно.

Руки вверх

25 октября в «Арене Рига» прошел долгожданный концерт, пожалуй, самой популярной группы 90-х годов - «Руки вверх». Музыканты и танцоры во главе с Сергеем Жуковым на протяжении двух часов вызывали у тысяч латвийцев слезы ностальгии, восторженные танцы и желание воссоздать атмосферу дискотек 20-летней давности.

Похоже, дети 90-х пришли на концерт не только вспомнить свою молодость, ощутить ностальгию, встретиться с друзьями и потанцевать, но и воссоздать атмосферу дискотек начала нулевых.

Нескончаемые очереди за спиртными напитками, многочисленные конфликты на повышенных тонах, толкающиеся, агрессивные и не всегда твердо стоящие на ногах - латвийцы отрывались, как могли, под аккомпанемент любимой группы. Не обошлось и без потасовок, на которые оперативно реагировали охранники мероприятия.

По официальной информации в этот вечер в «Арене Рига» собралось шесть с половиной тысяч людей. Зрителей со «стоячими» местами было настолько много, что они физически не помещались на танцполе, поднимаясь на второй ярус, где разместились люди с «сидячими» билетами.

Надо отдать должное лидеру группы - общение с публикой было настолько теплым, что многие неприятные впечатления были сглажены его умело построенными диалогами и призывами. Помимо проникновенных монологов, где-то в середине выступления Сергей организовал флешмоб, во время которого вся шеститысячная толпа повторяла за ним простые движения руками.

Интересно, что после двухчасового живого концерта «Руки вверх», многие не спешили домой, снова выстраиваясь в очереди к барам.

Ольга Бузова

27 октября в рижском клубе Studio 69 прошел концерт звезды реалити-шоу «Дом-2», начинающей российской певицы Ольги Бузовой. За ее жизнью в Instagram следят более 10 миллионов человек, а на ее концерты собираются полные клубы поклонников.

Первое выступление Ольги в Риге также собрало аншлаг, а восторженные зрители поделились впечатлениями в соцсетях.

обожаю её ❤️ @buzova86 A post shared by 🐰 (@mkarinalipar) on Oct 27, 2017 at 3:22pm PDT

Певица в своем микроблоге поблагодарила рижскую публику за прием и отношение.

«Рига ❤️❤️❤️ у меня нет слов, чтоб выразить Вам свою благодарность😘 я думаю вы все чувствовали и видели сегодня сами 🙏🏻 Всегда Ваша, Ольга Бузова 💋», - подписала она свежее видео.

Мумий Тролль

13 декабря в «Арене Рига» собралось несколько тысяч людей разных музыкальных пристрастий и жизненных интересов, и все для того, чтобы вместе с одними из самых ярких представителей русского рока, группой «Мумий Тролль», вспомнить все.

Латвийский концерт «Мумий Тролля» был приурочен к юбилею первого альбома «Морская», который в далекие 90-е произвел настоящий переворот в русскоязычной музыке. Именно тогда, вдохновляясь смелостью Ильи Лагутенко и его команды, начинали творить многие известные сейчас рок-исполнители, среди которых Земфира, «Танцы Минус» и другие.

Рижское выступление включало всем знакомые «Девочка», «Утекай», «Невеста», «Забавы», «Инопланетный гость», «Владивосток 2000», «Дельфины», «Медведица» и другие мелодичные композиции.

В зрительном зале царила особая атмосфера - ностальгии или романтики. Влюбленные пары слегка покачивались в такт медленным композициям, другие гости энергично подпрыгивали, выкрикивая слова любимых песен, самые активные поклонники в тельняшках без устали танцевали в партере, а кто-то наблюдал за происходящим из сидячих секторов, то и дело поддерживая артистов аплодисментами.