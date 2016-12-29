«Sunset Festival», который так успешно и с несомненно положительной ответной реакцией этим летом прошол в руинах замка Сигулды, следующим летом будет расширяться и включит в себя также Литву. Концепция фестиваля остается неизменной - однодневные мероприятия, которые будет объединять одно название и всемирно известные исполнители и группы. В то же время концерты будут проходить в разные даты и даже на разных площадках. Главное, чтобы место было уникально с точки зрения архитектуры и ауры.

В это предрождественскоевремя Литовский Sunset Festival представляет первую группу – 21 июня в Тракайском замке пройдёт концерт американской рок-команды Evanescense.

Обладатели престижной премии «Грэмми» и продавшие более 25 млн. дисков группа «Evanescense» впервые посетит Прибалтику – это будет единственный концерт музыкантов в нашем регионе за всю историю существования группы, поэтому ожидается нашествие поклонников из соседних стран.

Evanescence

Группа «Evanescence» (рус. «Исчезновение«) образовалась в 1995 г. в городке Литл Рок (штат Арканзас). В начале карьеры, испробовав силы с демо альбомом «Origin», в 2003 г. «Evanescense» представили свой дебютный студийный диск «Fallen», ставший многократно платиновым во многих странах мира, а также принёсший группе две статуэтки «Грэмми«. В мире продано более 17 млн. копий этого альбома, а видео клипы «Bring Me To Life», «My Immortal« и «Going Under» в интернете имеют сотни миллионов просмотров.

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Второй студийный альбом группы также стал успешным - «The Open Door» (2006) был продан свыше 6 млн. копий и подарил миру такие замечательные синглы как «Call Me When You‘re Sober» и «Lacrymosa», вдохновлением для которой стала последняя и незаконченная композиция В.А.Моцарта «Requiem«.

Третий альбом «Evanescence» появился в 2011 г., а самое новое издание (выпущено в конце ноября 2016 г.) - «The Ultimate Collection» – это комплект из 6 виниловых пластинок, в который входят все официальные альбомы группы, а также никогда до этого неизданные вещи и самая новая студийная запись группы «Even In Death (2016)«.

Amy Lee

Вокалистка группы – 35-няя певица Эми Ли (совсем недавно, 13 декабря, отпраздновалa свой день рождения) – не только уже больше 20-ти лет является «лицом» коллектива, но и сотрудничала с такими группами как «Korn», «Seether» и другими. Эми родилась в 1981 г. в Калифорнии в семье диджея Джона Ли и ТВ знаменитости Сары Каргилл, закончила частную школу и на протяжении девяти лет училась играть на фортепиано.

Позже будущая звезда поступила в университет штата Теннесси, но закончить его помешала карьера в «Evanescence«. В одном интервью Эми сказала, что первую свою песню сочинила в 11 лет и всё своё детство мечтала стать композитором классической музыки.

2007 г. Эми вышла замуж за своего друга, психотерапевта Джоша Харцлера, и в 2014 г. у пары родился сын Джек Лайон. Всегда яркая Эми успехом своего эксклюзивного имиджа называет удачное сочетание «готического» макияжа и одежды в стиле времён королевы Виктории. Свои сценические костюмы вокалистка обычно создаёт сама, так как «в магазинах просто не находит того, что ей хотелось бы надеть«.

В Латвии билеты доступны в кассах «Biļešu Serviss» и в сети на www.bilesuserviss.lv.