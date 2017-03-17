В пятницу, 6 апреля, в Риге с единственным концертом выступит одна из самых популярных современных рок-групп России - Lumen. В латвийской столице музыканты представят новую концертную программу в поддержку нового студийного альбома под названием «Хроника бешеных дней».

Lumen выпустили новый студийный альбом «Хроника бешеных дней», его интернет-релиз состоялся 9 декабря. Московская презентация пройдет 18 марта в клубе Stadium.

«Хроника бешеных дней» - восьмой студийный альбом Lumen, два трека с него уже знакомы слушателям: это антивоенные песни «Голоса мира» и «Истина». Текст первой был написан совместно с поклонниками, в записи приняли участие вокалисты команд-участников конкурса Rock Smena, в припевах можно услышать голоса вокалистов 18 групп из трех стран.

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В апреле песня возглавила главный рок-чарт страны - хит-парад Нашего радио «Чартова дюжина». Клип на другую песню с альбома под названием «Истина» сразу после выхода попал в Топ-5 российского сегмента Youtube в категории «Музыка».

Lumen всегда ценили за искренность, «Хроника бешеных дней» - сверхубедительное доказательство, что группа осталась верна себе.

Жесткие социальные тексты, перегруженные гитары, зашкаливающий драйв - Lumen образца 2016 года не растерял ни своих ценностей, ни первоначальных идеалов. Тур в поддержку новой пластинки начался с 17 февраля этого года и насчитывает порядка 40 концертов.

"Самое подходящее к альбому слово - мощный. Он вдохновлён рок-н-роллом, - говорит фронтмен Lumen Тэм Булатов. - По содержанию красной линией продолжается антивоенная тема. Сам стиль сложения новых текстов был отчасти вдохновлён творчеством группы Nirvana - много повторов одной строки или слова, больше образов, чем историй и линейных размышлений, хотя без этого, конечно, тоже не обошлось.

«Хроника бешеных дней» очень риффовый альбом, в нем много «тяжёлых» песен. Всё вместе - это гремучая смесь. Надеюсь, что результат понравится нашим слушателям также сильно, как нам самим».





Концерт пройдет 6 апреля в рижском клубе Melnā piektdiena, начало - в 21:00, клуб открыт с 20.00.

Билеты в продаже на портале www.ticketshop.lv.