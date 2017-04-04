Украина ответила организаторам «Евровидения» по вопросу участия России

Представители наблюдательного совета «Национальной общественной телерадиокомпании Украины» в ответ на письмо генерального директора Европейского вещательного союза Ингрид Делтенре призвали уважать суверенитет Украины, о чем идется в заявлении, обнародованном на «UA: Перший».
- Украина не верит в бойкот «Евровидения», предложив России заменить Самойлову 1 апреля 2017 г.
- СМИ: Ряд стран пригрозил бойкотом «Евровидения-2017» 31 марта 2017 г.
- Организаторы «Евровидения» прокомментировали информацию о санкциях против Киева 30 марта 2017 г.
Известно, что послание Ингрид Делтенре касалось конкурсантки от России Юлии Самойловой.
Генеральный директор Европейского вещательного союза грозила исключением НТСУ из «последующих событий» (намекая на «Евровидение»), в случае, если россиянка не будет допущена к конкурсу.
«Посетив Крым без разрешения украинской власти, Юлия Самойлова нарушила суверенитет и законы Украины. Кроме РФ,
ни одна другая страна, общественные вещатели которой входят в Европейский вещательный союз, не имеет оснований оспаривать такую квалификацию действий Юлии Самойловой, поскольку ни одна европейская страна не признает принадлежность Крыма России», -
отмечено в заявлении украинской стороны.
"Мы полностью разделяем негативные чувства членов Европейского вещательного союза по поводу того, "что нынешнее соревнование используется как средство в нынешнем противостоянии между Российской Федерацией и Украиной", - говорится в тексте.
В то же время представители украинского наблюдательного совета выразили недоумение, что «огорчение» и «ярость» Ингрид Делтенре выражает украинской стороне, а не российской.
«Призываем госпожу Ингрид Делтенре, и в ее лице, Европейский вещательный союз уважать суверенитет Украины, не превращать Европейский вещательный союз в инструмент усиления чужих политических манипуляций и не препятствовать такими заявлениями нормальному и полноценному проведению конкурса», - сказано в заявлении наблюдательного совета.Еще по этой теме