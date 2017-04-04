Украина ответила организаторам «Евровидения» по вопросу участия России

Конкурсантка от России Юлия Самойлова
 

Конкурсантка от России Юлия Самойлова. Фото: Sputnik/Scanpix

Представители наблюдательного совета «Национальной общественной телерадиокомпании Украины» в ответ на письмо генерального директора Европейского вещательного союза Ингрид Делтенре призвали уважать суверенитет Украины, о чем идется в заявлении, обнародованном на «UA: Перший».

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Известно, что послание Ингрид Делтенре касалось конкурсантки от России Юлии Самойловой.

Генеральный директор Европейского вещательного союза грозила исключением НТСУ из «последующих событий» (намекая на «Евровидение»), в случае, если россиянка не будет допущена к конкурсу.

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«Посетив Крым без разрешения украинской власти, Юлия Самойлова нарушила суверенитет и законы Украины. Кроме РФ,

ни одна другая страна, общественные вещатели которой входят в Европейский вещательный союз, не имеет оснований оспаривать такую квалификацию действий Юлии Самойловой, поскольку ни одна европейская страна не признает принадлежность Крыма России», -

отмечено в заявлении украинской стороны.

"Мы полностью разделяем негативные чувства членов Европейского вещательного союза по поводу того, "что нынешнее соревнование используется как средство в нынешнем противостоянии между Российской Федерацией и Украиной", - говорится в тексте.

В то же время представители украинского наблюдательного совета выразили недоумение, что «огорчение» и «ярость» Ингрид Делтенре выражает украинской стороне, а не российской.

«Призываем госпожу Ингрид Делтенре, и в ее лице, Европейский вещательный союз уважать суверенитет Украины, не превращать Европейский вещательный союз в инструмент усиления чужих политических манипуляций и не препятствовать такими заявлениями нормальному и полноценному проведению конкурса», - сказано в заявлении наблюдательного совета.

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