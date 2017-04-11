Народный артист Узбекистана мечтает об Ольге Пирагс

 

Фото: Maxad Djangirov

Виктория Пушкеле


За кулисами концертного зала в Ташкенте я встретила видного мужчину, который скромно наблюдал за происходящим. Оказалось, что это народный артист Узбекистана, очень уважаемый и известный здесь человек, который пришел на выступление наших латвийских музыкантов, гостивших в стране. Он поделился размышлениями об искусстве и рассказал, с кем из знаменитостей Латвии мечтает спеть дуэтом.

Разговор получился спонтанным. Во время беседы с ташкентским журналистом я заметила Мансура Ташматова — он скромно появился за кулисами.

Cын видного деятеля музыкального искусства, Народного артиста Узбекской ССР Ганиджана Ташматова, является художественным руководителем эстрадно-симфонического оркестра имени Батыра Закирова и Народным артистом Узбекистана.

«Уже третий год подряд в нашей стране проходит Международный фестиваль джаза, в рамках которого на наших концертных площадках выступают талантливые латвийские музыканты. Инициатором мероприятий являются как представители Латвийского посольства в Узбекистане, так и организация UNESCO.

Прошлый год стал настоящим апогеем – к нам приехал биг-бенд Латвийского радио. Узбекские зрители были в полном восторге.

Думаю, что это станет доброй традицией. Мы тоже приедем к вам в Латвию. В следующем году я очень хочу пригласить джазовую певицу Ольгу Пирагс.

Очень хочу чтобы ее партитуры звучали с моим оркестром и мы с ней пели дуэтом», - поделился народный артист Узбекистана.

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Кстати, совсем скоро в Риге состоится концерт в честь юбилея латвийской певицы Ольги Пирагс, которую называют латвийской Эллой Фицджеральд. Ольга работала на Латвийском радио, выступала на самых рейтинговых площадках вместе с самыми знаменитыми артистами - Аллой Пугачевой, Софией Ротару, Александром Серовым, Валерием Леонтьевым, Ларисой Долиной и другими.

Народный артист Узбекистана Мансур Ташматов на выступлении латвийских музыкантов в ТашкентеНародный артист Узбекистана Мансур Ташматов на выступлении латвийских музыкантов в Ташкенте. Фото: Maxad Djangirov

За кулисами концертного зала обсуждали не только выступление латвийских музыкантов, но и перспективы международных отношений и современные музыкальные тенденции.

Прозвучало мнение, что джаз с каждым годом становится все более популярным и даже модным среди современных молодых людей. Однако Мансур Ташматов уверен, что понятие «мода» не применимо к данному направлению.

«Джаз – это серьезное музыкальное направление, которое всегда объединяло людей разных национальностей. Джаз – это, в первую очередь, импровизация. Это может быть этно-джаз, который «поднимает» традиционные национальные музыкальные и певческие направления. Эта музыка интеллектуальна, она воспитывает своих слушателей.

Несмотря на то, что джаз родился в Америке, этот жанр демократичен, и его нельзя назвать полностью американским. Каждый слушатель воспринимает джаз по-своему – это ни в коем случае не возбраняется.

Любой музыкант с возрастом становится джазовым исполнителем. Это самая главная ступень и этап в творческой карьере, к которому рано или поздно приходит каждый.

Я думаю, все люди искусства в итоге придут к джазу, независимо от того, в каком жанре они работают сейчас», - рассказал Русскому TVNET Мансур Ташматов.

Концерт Айи Витолини и AG 3'o в Узбекистане

Фото: Концерт Айи Витолини и AG 3'o в Узбекистане0

Напомним, на прошлой неделе в рамках Международного фестиваля джаза в Узбекистане выступили латвийская певица Айя Витолиня и джаз-бенд AG 3'o. Среди гостей концерта в Ташкенте была практически вся музыкальная элита восточной страны, а также представители науки, искусства и дипломатического корпуса. Мероприятие прошло при поддержке Посольства Латвии в Узбакистане и международной компании Pro Logistic Services.

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