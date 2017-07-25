Рекомендации для посетителей концерта Red Hot Chili Peppers на Луцавсале

Red Hot Chili Peppers. Фото: AP/Scanpix

Самый грандиозный рок-концерт лета уже в четверг сотрясет Луцавсалу. На берегу Даугавы 27 июля сыграет одна из самых ярких и коммерчески успешных групп в истории музыки - Red Hot Chili Peppers. На разогреве у легендарной группы выступят латвийский коллектив Carnival Youth и фанк-поп объединение из США Knower. Планируется, что грандиозное шоу соберет порядка 30 000 зрителей.