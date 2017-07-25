Рекомендации для посетителей концерта Red Hot Chili Peppers на Луцавсале

Самый грандиозный рок-концерт лета уже в четверг сотрясет Луцавсалу. На берегу Даугавы 27 июля сыграет одна из самых ярких и коммерчески успешных групп в истории музыки - Red Hot Chili Peppers. На разогреве у легендарной группы выступят латвийский коллектив Carnival Youth и фанк-поп объединение из США Knower. Планируется, что грандиозное шоу соберет порядка 30 000 зрителей.
Традиционно, накануне организаторы сообщают об основных правилах и положениях для посетителей:
КОНЦЕРТ
- Входы на место проведения концерта на Луцавсале будут открыты в четверг, 27 июля, в 17.00.
- Устроители концерта просят зрителей прибыть заблаговременно: проверка билетов и личных вещей у входов потребует времени!
- Билеты на концерт можно будет приобрести и на месте его проведения, у входа на мероприятие.
- Все проданные билеты (в том числе и желтые бумажные, защищенные от подделок) имеют уникальный штрих-код. Каждый билет уникален и не имеет аналогов. Все билеты, в том числе и желтые бумажные, на входе будут сканироваться!
- Программа концерта (выступление первой разогревающей группы) начнется в 19.00. Предполагаемое завершение мероприятия – в 00.00.
- ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЯ
В 17.00 для публики будут открыты входы на эстраду.
19:00 Carnival Youth (LV)
20:00 Knower (US)
21:45 RED HOT CHILI PEPPERS (US)
Возьмите с собой:
- наличные деньги! Расчет за еду, напитки, сувениры и др. на территории проведения концерта осуществляется только за наличные;
- накидку от дождя;
- мобильные телефоны: мобильные сети на территории мероприятия могут быть перегружены, возможны перебои мобильной связи, поэтому заранее договоритесь с близкими и друзьями о месте встречи;
- если будет жарко, возьмите с собой головной убор и употребляйте достаточно много жидкости, чтобы защититься от обезвоживания организма;
- из-за мощного звука и скопления людей устроители концерта советуют не брать с собой маленьких детей и предупреждают, что с детской коляской на место проведения концерта пройти будет невозможно. Если все же вы явились на концерт с маленьким ребенком, дайте ему или положите ему в карман записку с данными о нем – именем, фамилией и вашим номером телефона. После 22.00 детей моложе 16 лет должны сопровождать взрослые;
- NB! Несмотря на то, что Латвия находится в Шенгенской зоне, на границе могут проверить документы проезжающих, поэтому все, кто прибудет на концерт из-за рубежа, должны иметь с собой действительное удостоверение личности (ID-карту или паспорт).
ОБЩЕСТВЕННЫЙ ТРАНСПОРТ
- Для удобства посетителей концерта, Rīgas satiksme организовала специальный маршрут троллейбуса - «Латвийский университет - Луцавсала». Троллейбус этого маршрута будет курсировать 27 июля, начиная с 16.00, а также после концерта.
- Отправляясь на концерт на Луцавсале, пожалуйста выходите на остановке на стороне зоны отдыха, так как затем троллейбус по круговому движению отправляется обратно в центр города.
- Пассажиры троллейбуса смогут производить оплату за проезд в обычном порядке - используя е-билет или приобретая билет у водителя.
АВТОМОБИЛЬНОЕ ДВИЖЕНИЕ И ПАРКОВКА
- Остановиться и оставить автомашину можно будет на платной стоянке рядом с местом проведения мероприятия, по обе стороны улицы Луцавсалас. Чтобы заранее обеспечить себе место на стоянке, рекомендуем приобрести его заранее на bilesuserviss.lv.
- Не оставляйте в машине на видном месте ценные личные вещи, принимайте дополнительные меры против угона.
- НЕПРАВИЛЬНО ПРИПАРКОВАННЫЕ АВТОМОБИЛИ БУДУТ ПРИНУДИТЕЛЬНО ЭВАКУИРОВАНЫ.
- ПРОСИМ ОБРАТИТЬ ВНИМАНИЕ НА ДОРОЖНЫЕ ЗНАКИ И УКАЗАНИЯ РЕГУЛИРОВЩИКОВ ДВИЖЕНИЯ!
- Билет для въезда на автостоянку годен один раз, в случае повторного пользования автостоянкой нужно приобрести новый.
- Автостоянки расположены на лугу, поэтому при езде будьте внимательны, чтобы не повредить автомобиль.
ВЕЛОСТОЯНКА
- Напротив главного входа на мероприятие будет установлена бесплатная вело парковка. Так как количество мест на вело парковке ограничено, то они достанутся только тем поклонникам группы, которые прибудут на мероприятие в числе первых.