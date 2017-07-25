Рекомендации для посетителей концерта Red Hot Chili Peppers на Луцавсале

Red Hot Chili Peppers
 

Red Hot Chili Peppers. Фото: AP/Scanpix

Самый грандиозный рок-концерт лета уже в четверг сотрясет Луцавсалу. На берегу Даугавы 27 июля сыграет одна из самых ярких и коммерчески успешных групп в истории музыки - Red Hot Chili Peppers. На разогреве у легендарной группы выступят латвийский коллектив Carnival Youth и фанк-поп объединение из США Knower. Планируется, что грандиозное шоу соберет порядка 30 000 зрителей.

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Традиционно, накануне организаторы сообщают об основных правилах и положениях для посетителей:

КОНЦЕРТ

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  • Входы на место проведения концерта на Луцавсале будут открыты в четверг, 27 июля, в 17.00.

    ЧИТАЙ НА ДРУГИХ САЙТАХ: Подробный план смотрите здесь

  • Устроители концерта просят зрителей прибыть заблаговременно: проверка билетов и личных вещей у входов потребует времени!
  • Билеты на концерт можно будет приобрести и на месте его проведения, у входа на мероприятие.
  • Все проданные билеты (в том числе и желтые бумажные, защищенные от подделок) имеют уникальный штрих-код. Каждый билет уникален и не имеет аналогов. Все билеты, в том числе и желтые бумажные, на входе будут сканироваться!
  • Программа концерта (выступление первой разогревающей группы) начнется в 19.00. Предполагаемое завершение мероприятия – в 00.00.
  • ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЯ
    В 17.00 для публики будут открыты входы на эстраду.
    19:00 Carnival Youth (LV)
    20:00 Knower (US)
    21:45 RED HOT CHILI PEPPERS (US)

Возьмите с собой:

  • наличные деньги! Расчет за еду, напитки, сувениры и др. на территории проведения концерта осуществляется только за наличные;
  • накидку от дождя;
  • мобильные телефоны: мобильные сети на территории мероприятия могут быть перегружены, возможны перебои мобильной связи, поэтому заранее договоритесь с близкими и друзьями о месте встречи;
  • если будет жарко, возьмите с собой головной убор и употребляйте достаточно много жидкости, чтобы защититься от обезвоживания организма;
  • из-за мощного звука и скопления людей устроители концерта советуют не брать с собой маленьких детей и предупреждают, что с детской коляской на место проведения концерта пройти будет невозможно. Если все же вы явились на концерт с маленьким ребенком, дайте ему или положите ему в карман записку с данными о нем – именем, фамилией и вашим номером телефона. После 22.00 детей моложе 16 лет должны сопровождать взрослые;
  • NB! Несмотря на то, что Латвия находится в Шенгенской зоне, на границе могут проверить документы проезжающих, поэтому все, кто прибудет на концерт из-за рубежа, должны иметь с собой действительное удостоверение личности (ID-карту или паспорт).

ОБЩЕСТВЕННЫЙ ТРАНСПОРТ

  • Для удобства посетителей концерта, Rīgas satiksme организовала специальный маршрут троллейбуса - «Латвийский университет - Луцавсала». Троллейбус этого маршрута будет курсировать 27 июля, начиная с 16.00, а также после концерта.
  • Отправляясь на концерт на Луцавсале, пожалуйста выходите на остановке на стороне зоны отдыха, так как затем троллейбус по круговому движению отправляется обратно в центр города.
  • Пассажиры троллейбуса смогут производить оплату за проезд в обычном порядке - используя е-билет или приобретая билет у водителя.

АВТОМОБИЛЬНОЕ ДВИЖЕНИЕ И ПАРКОВКА

  • Остановиться и оставить автомашину можно будет на платной стоянке рядом с местом проведения мероприятия, по обе стороны улицы Луцавсалас. Чтобы заранее обеспечить себе место на стоянке, рекомендуем приобрести его заранее на bilesuserviss.lv.
  • Не оставляйте в машине на видном месте ценные личные вещи, принимайте дополнительные меры против угона.
  • НЕПРАВИЛЬНО ПРИПАРКОВАННЫЕ АВТОМОБИЛИ БУДУТ ПРИНУДИТЕЛЬНО ЭВАКУИРОВАНЫ.
  • ПРОСИМ ОБРАТИТЬ ВНИМАНИЕ НА ДОРОЖНЫЕ ЗНАКИ И УКАЗАНИЯ РЕГУЛИРОВЩИКОВ ДВИЖЕНИЯ!
  • Билет для въезда на автостоянку годен один раз, в случае повторного пользования автостоянкой нужно приобрести новый.
  • Автостоянки расположены на лугу, поэтому при езде будьте внимательны, чтобы не повредить автомобиль.

ВЕЛОСТОЯНКА

  • Напротив главного входа на мероприятие будет установлена бесплатная вело парковка. Так как количество мест на вело парковке ограничено, то они достанутся только тем поклонникам группы, которые прибудут на мероприятие в числе первых.
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